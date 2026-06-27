پخش زنده فوتبال کرواسی و غنا در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب دیدارهای هفته سوم فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶، یکشنبه ۷ تیر از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، دیدار دو تیم کرواسی و غنا را با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.

غنا با ۴ امتیاز از ۲ بازی و کرواسی با ۳ امتیاز با همین تعداد بازی، هر دو شانس صعود را در این مرحله دارند.

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