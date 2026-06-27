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پخش زنده فوتبال کرواسی و غنا در شبکه ورزش

پخش زنده فوتبال کرواسی و غنا در شبکه ورزش
کد خبر : 1805046
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دو تیم فوتبال غنا و کرواسی یکشنبه ۷ تیر از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، در جریان دیدارهای هفته سوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، برای کسب جایگاه بهتر و صعود به مرحله حذفی در شبکه ورزش به مصاف هم می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب دیدارهای هفته سوم فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶، یکشنبه ۷ تیر از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، دیدار دو تیم کرواسی و غنا را با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده پوشش خواهد داد. 

غنا با ۴ امتیاز از ۲ بازی و کرواسی با ۳ امتیاز با همین تعداد بازی، هر دو شانس صعود را در این مرحله دارند.

 

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