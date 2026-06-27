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رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید در استان قم منصوب شد

رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید در استان قم منصوب شد
کد خبر : 1804995
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استاندار قم در حکمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان را به عنوان رئیس کمیته مردمی و عضو ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان قم منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، با صدور حکمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین شعبان‌زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان را جهت راهبری برنامه‌های مردمی مرتبط با آیین وداع و تشییع حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله‌سره‌الشریف) منصوب کرد. 

استاندار قم در بخشی از این حکم، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهیدان به عنوان چراغ‌های هدایت امت و سرمایه‌های ماندگار عزت و استقلال کشور، بر ضرورت هماهنگی کامل جهت برگزاری این مراسم تأکید کرده است. 

بر اساس این ابلاغیه، رئیس کمیته مردمی تشییع در استان قم موظف است با الهام از مکتب شهدا و تحت زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، از تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی بهره‌گیری کرده و با همکاری رئیس کارگروه امور فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای ستاد، زمینه‌های برگزاری باشکوه و در شأن مقام والای این رهبر شهید را فراهم آورد.

 

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