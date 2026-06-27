به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ویژه‌برنامه تلویزیونی «پشت‌جلد» با محوریت کتاب‌های عاشورایی، همزمان با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)، از شنبه ۶ تیرماه، با همراهی شبکه نسیم، روی آنتن می‌رود.

احسان تدین؛ مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد، با اعلام این خبر گفت: ویژه‌برنامه «پشت‌جلد» با هدف بازخوانی آثار و متون شاخص ادبیات عاشورایی تولید شده و می‌کوشد نسبت میان کتاب، شعر و سوگ حسینی را در قالبی رسانه‌ای به مخاطبان ارائه کند.

وی افزود: این ویژه‌برنامه در ۲۰ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای تولید شده و از روز شنبه ۶ تیرماه، حوالی ساعت ۲۲:۲۰ هر شب از شبکه نسیم پخش می‌شود.

تدین ادامه داد: در این برنامه، شاعران آیینی تازه‌ترین سروده‌های خود را در رثای شهدای کربلا قرائت می‌کنند و نویسندگان کتاب‌های عاشورایی نیز از تجربه نوشتن و حال‌وهوای خلق اثر سخن می‌گویند.

وی بیان کرد: از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه، می‌توان به خوانش بخش‌هایی از کتاب‌های فتح‌خون، حسین‌بن‌علی؛ درود خدا بر او باد و گوشه ششم عاشقی با صدای امیرسیاوش مرزبان اشاره کرد؛ همچنین سیدمحمد سادات اخوی با بازخوانی ادب ذاکران قدیمی اهل بیت (ع) در قالب کتاب پرده عشاق و پخش نغمه‌های اصیل و کمترشنیده شده از ذاکران سیدالشهدا (ع)، مخاطبان را با جلوه‌های دیگری از فرهنگ عزاداری آشنا می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پایان گفت: پخش این برنامه با همراهی شبکه نسیم و با هدف ترویج و معرفی ادبیات عاشورایی و بازنمایی جلوه‌هایی از ارادت شاعران و نویسندگان این حوزه به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از دهه دوم محرم تدارک دیده شده است.

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