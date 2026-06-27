حکم شلاق پرستو احمدی قطعی نیست!

به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، در پی انتشار اخبار غیر رسمی در رسانه‌های خارجی و فضای مجازی درباره صدور حکم بدوی برای پرستو احمدی و هشت نفر از دست‌اندرکاران و نوازندگان کنسرت «کاروانسرا»، خانه موسیقی ایران با توجه به محتوای این حکم غیرمتعارف طی نامه‌ای خطاب به محمد یارم‌پور، مدیر مرکز رسانه قوه قضاییه، خواستار رفع ابهام به وجود آمده درباره این خبر شد.

در این نامه با اشاره به انتشار گسترده خبر صدور حکم بدوی شامل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال ممنوعیت از فعالیت هنری برای افراد یادشده، از مرکز رسانه قوه قضاییه درخواست شده بود که در خصوص تأیید یاعدم تأیید اخبار منتشرشده اطلاع‌رسانی رسمی انجام دهد.

در پی این مکاتبه، مرکز رسانه قوه قضاییه در تماس با خانه موسیقی ایران اعلام کرد که حکم صادرشده قطعی نیست و در صورت قطعی شدن، اطلاع‌رسانی رسمی از سوی قوه قضاییه انجام خواهد شد.

خانه موسیقی ایران با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و مستند، ابراز امیدواری می‌کند انتشار اطلاعات رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح، زمینه جلوگیری از گسترش اخبار غیررسمی و رفع ابهامات موجود را فراهم ساخته و موجبات تشویش اذهان جامعه هنری نشود.

انتهای پیام/