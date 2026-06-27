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«ضد» تماشایی می‌شود

«ضد» تماشایی می‌شود
کد خبر : 1804946
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شبکه نمایش سیما شنبه ۶ تیر ماه، فیلم سینمایی «ضد» را روی آنتن می‌برد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «ضد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی، شنبه ساعت ۲۱ پخش خواهد شد. 

«ضد» به نویسندگی حسین تراب‌نژاد، روایتی از خلوص عشق تا جنون سیاست در دل یک واقعه تاریخی است و در خلاصه داستان این فیلم آمده: هر کسی می‌تواند «ضد» باشد. این «ضد» می‌تواند حذف یک نفر یا یک ملت باشد. 

مهدی نصرتی، لیلا زارع، لیندا کیانی، نادر سلیمانی، مجید پتکی، روزبه رئوفی، عماد درویشی، مهشید جوادی، شیرین آقاکاشی و امین خانی بازیگران این اثر هستند. 

فیلم سینمایی «ضد» برای نخستین بار در چهلمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و نامزد دریافت هفت سیمرغ و برنده دو سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد و بهترین طراحی صحنه شد. 

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