بنیاد رودکی «صاحب مصائب» را منتشر میکند / گنجینهای آموزشی از مجالس شبیهخوانی
همزمان با دهه دوم ماه محرم، بنیاد رودکی مجموعه آموزشی «صاحب مصائب» را با روایت مرتضی صفاریان منتشر میکند؛ مجموعهای ویدئویی مشتمل بر ۱۲ مجلس شبیهخوانی که با هدف معرفی، ترویج و انتقال دانش این هنر آیینی به علاقهمندان و پژوهشگران در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این بنیاد در ادامه فعالیتهای خود در حوزه صیانت، ترویج و معرفی میراث نمایشی و آیینی ایران، مجموعه آموزشی «صاحب مصائب» را همزمان با دهه دوم ماه محرم منتشر میکند.
این مجموعه ویدئویی که طی سالهای گذشته با هدف ثبت و انتقال آموزههای هنر شبیهخوانی تولید شده، شامل ۱۲ مجلس آموزشی است که با روایت مرتضی صفاریان، از چهرههای شناختهشده و صاحبنام عرصه تعزیه و شبیهخوانی، در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
«صاحب مصائب» تلاشی برای حفظ و بازخوانی یکی از اصیلترین گونههای نمایش آیینی ایرانی است؛ هنری که قرنها در بستر فرهنگ عاشورایی و باورهای دینی مردم ایران شکل گرفته و به عنوان میراثی ارزشمند، نسل به نسل منتقل شده است. این مجموعه با رویکردی آموزشی و پژوهشی، مخاطبان را با شیوههای اجرایی، روایتها، شخصیتها و ساختارهای نمایشی مجالس تعزیه آشنا میکند و میتواند منبعی قابلاستفاده برای علاقهمندان، هنرجویان، پژوهشگران و فعالان این عرصه باشد.
دوازده مجلس این مجموعه عبارتاند از: هرمز بلخی، فضل و فتاح، شهادت امام سجاد (ع)، ذبح اسماعیل، خسرو و جمشید، به چاه انداختن حضرت یوسف (ع)، متوکل بنیعباس، عمرو بن عبدود، شاهچراغ، حضرت علیاکبر (ع)، قانیای فرنگ و حبیب بن مظاهر.
بخش قابل توجهی از مجالس انتخابشده برای مجموعه «صاحب مصائب» را نسخهها و روایتهایی تشکیل میدهند که برخلاف برخی مجالس مشهور تعزیه، کمتر برای عموم مخاطبان شناخته شدهاند. از این رو، این مجموعه علاوه بر جنبه آموزشی، فرصتی برای آشنایی با بخشهایی کمتر دیدهشده از گنجینه نمایشی و آیینی تعزیه ایران فراهم میآورد و مخاطبان را با تنوع موضوعی و روایی این هنر کهن آشنا میکند.
مجموعه ویدئویی «صاحب مصائب» از دهه دوم ماه محرم به صورت رایگان از طریق پایگاه اطلاعرسانی بنیاد رودکی، شبکههای اجتماعی این مجموعه و همچنین صفحه رسمی بنیاد رودکی در آپارات در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت تا مخاطبان بتوانند از این گنجینه آموزشی بهرهمند شوند و بیش از پیش با ظرافتها، ظرفیتها و روایتهای کمتر شناختهشده هنر شبیهخوانی آشنا شوند.