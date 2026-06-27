به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه استان تهران، حجت الاسلام والمسلمین محمد پیکری معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران با بیان اینکه وداع با شکوه و تشییع جانکاه و جانسوز آفتاب انقلاب کاری سخت اما تکلیفی سترگ و عظیم است که خوب است و شایسته است که در ادای این تکلیف، کنشگران و فعالان بین الملل حوزه‌های علمیه در جهاد مقدس تبیین جهانی خود در انجام آن اهتمام داشته باشند، اظهار داشت: بر این اساس کنشگران و فعالان بین الملل حوزه‌های علمیه باید این موضوع را مطرح و تبیین کنند که چرا پیکر پاک امام شهید امت مبعوث شده از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵ به خاک سپرده نشد؟

استاد سطوح عالی حوزه علمیه تهران اضافه کرد: پاسخ این است که تجاوز و حملات دشمن یعنی آمریکای جهانخوار و رژیم کودک کش صهیونی، مانع این فریضه بود و این خود سند دیگری بر مظلومیت این کشور است که رهبر شهید فقید سعید خود را بعد از چهار و ماه و ۹ روز به خاک می‌سپرد.

اراده قائد امت برای جهاد علیه ظلم استکبار جهانی حرکت آفرین است

حجت الاسلام والمسلمین پیکری در همین راستا افزود: نکته دیگر که باید مورد توجه کنشگران و فعالان بین الملل حوزه‌های علمیه باشد بیان این حقیقت و تاکید موکد بر آن است که ما تنها، جسم و پیکر پاک رهبر شهید خود را که با لب تشنه و زبان روزه در یک روز از ماه مبارک رمضان به فیض شهادت نائل شده است به خاک می‌سپاریم و اندیشه‌های ایشان در فضای اندیشه مردم ایران درخششی ماندگار دارد و عشق به امام شهید در قلب هر ایرانی و مبارز و مجاهد غیر ایرانی، چمشه‌ای جوشان دارد و همت و اراده قائد امت برای جهاد علیه ظلم استکبار جهانی در دست و بازوی مردم ایران و سراسر جبهه مقاومت، حرکت آفرین خواهد بود. بنا بر این روشن می‌شود که خورشید دفن شدنی نیست و نور آن همچنان روشنی می‌بخشد.

معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران در ادامه با بیان اینکه دشمن زبون آمریکایی و صهیونی با اسفاده از سلطه و سیطره تبلیغاتی خود با سعی سقیم و خیال باطل خود، می‌کوشد چهره رهبر حکیم و فرزانه شهید ما را مخدوش جلوه دهد و ابعاد متعدد شخصیت برجسته و کامل ایشان را مکدر کند، گفت: در مقابل معرفی کامل شخصیت جامع رهبر شهید یک ضرورت و تکلیف جهادی برای همین ایام است که باید به خوبی و بدون کم و کاست پیگیری و اجرا شود، تا همگان بدانند که اما شهید ما از نوجوانی خط‌شکن علم و عمل بود و جامع فضائل قابل تصور برای یک رهبر کمال یافته بود. این موضوع وظیفه و رسالت کنشگران و فعالان حوزه بین المللی حوزه‌های علمیه را صد چندان می‌کند.

لزوم تبیین جامعیت شخصیت شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای باید برای مردم سراسر جهان

وی در ادامه با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی، خطیبی بلیغ، ادیبی حاذق، فقیهی بصیر، حکیمی روشن ضمیر، مفسری دقیق، مدیری خستگی ناپذیر، مجاهدی خط‌شکن و رهبری مردمی بود، افزود: حقیقت این است که هیچ رئیس کشور و رهبر دینی را در حال حاضر نمی‌توانیم به جامعیت ایشان قیاس کنیم و لذا این جامعیت شخصیت شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای باید برای مردم سراسر جهان تبیین شود.

حجت الاسلام والمسلمین پیکری تاکید کرد: همه حوزویان باید بکوشند که شخصیت جامع الاطراف قائد امت را به خوبی معرفی کنند و هم تحت هر شرایطی و تا هر زمانی که لازم باشد پرچم خونخواهی ایشان را بر دوش می‌کشیم و منتقم خون‌شان خواهیم بود.

وی ادامه داد: خداوند قادر متعال که امام شهید را به کمال شهادت واصل کرد و امت او را مبعوث کردند با هدایت امت به سمت پذیرش و اطاعت ولایت خلف صالح ایشان، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، راه رهبر شهید را مفتوح نگاه داشت تا جهانیان و پیروان ایشان در اعصار آینده نیز مقتدرانه به آن امام شهید مقدر اقتدا کنند تا ان شاءالله نهضت جهانی آمریکا و اسرائیل ستیزی امام شهید و حضرت امام خمینی را تا قیام جهانی مهدی موعود علیه السلام ادامه دهند.

معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران در همین راستا افزود: در همین ارتباط در قرآن کریم آیه پنجم از سوره مبارکه قصص آمده است که: «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ: و ما می‌خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانی و زبونی گرفته شده بودند، نعمت‌های با ارزش دهیم، و آنان را پیشوایان مردم و وارثان [اموال، ثروت ها و سرزمین های فرعونیان] گردانیم.»

حجت الاسلام والمسلمین پیکری در ادامه با بیان اینکه خیزش جهانی و بیداری تمدن ساز حاصل از این شهادت سرنوشت ساز به خودی خود تکلیف ساز است، خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین تکالیف پیش رو ایجاد و گسترش و توسعه وحدت جهانی بین ظلم ستیزان عالم و مستضعفین جهان در هر بوم و برزن است.

وی ادامه داد: فارغ از دین و آئین، مردم آزادی خواه و عدالت طلب، شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای را مرجع تقلید دینی خود می‌دانستند، یا ایشان را رهبر مبارزی برای جبهه مقاومت و خط‌شکن سیلی زد به امپراتوری سفاک آمریکا می‌دانند، عده‌ای نیز امام شهید را بهترین وارث رهبر کبیر انقلاب می‌دانند.

معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران اضافه کرد: شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای هر عنوانی که برای مردم گوشه و کنار دنیا داشته است مانع از آن نیست که اکنون شهادت قهرمانانه و مظلومانه ایشان را عامل مهم و دست مایه یک بیداری و خیزش عمومی در عرصه بین الملل ندانیم و لذا باید همگان را به پیوستن به نهضت ضد آمریکایی و ضد صهیونی شکل گرفته در عصر جمهوری اسلامی دعوت کنیم.

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