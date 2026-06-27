تغییر جدول شبکه دو سیما و وقفه در پخش «آقای قاضی»
شبکه دو سیما جدول پخش خود را به آیین وداع و تشییع رهبر شهید اختصاص داده و پخش قسمتهای مجموعه «آقای قاضی» را به زمانی دیگر موکول کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، در اطلاعیهای اعلام کرد:
"با توجه به اهمیت تاریخی و فضای معنوی حاکم بر کشور در ایام وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، شبکه دو سیما توان رسانهای خود را برای انعکاس باشکوه این مراسم بهکار بسته است.
بر همین اساس، پخش قسمت نخست فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» با عنوان «قاضی بیگی» که قرار بود امشب جمعه پنجم تیرماه بر روی آنتن رود، با هدفِ همراهی با فضایِ ملی سوگواری تغییر یافت.
زمان جدید پخش این مجموعه پس از ایامِ وداع و تشییع پیکر رهبر شهید اعلام خواهد شد. "
براساس اعلام قبلی این مجموعه قرار بود از امشب- پنجم تیر ماه پخش خود را از شبکه دو سیما آغاز کند.