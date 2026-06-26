هنرمندان نابینا آغازگر نمایشنامه خوانی آثار آیینی و عاشورایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، برنامه «ایرانی خوانی» روز سه شنبه ۹ تیر ماه میزبان هنرمندان نابینا و کم بینا به کارگردانی سایه همایی خواهد بود که نمایشنامه «شب واقعه» نوشته محمد عارف را می‌خوانند.

این نمایشنامه که محمد عارف آن را در سال ۱۳۷۹ نوشته به سرنوشت خولی پس از بازگشت از کربلا میپردازد.

این نمایشنامه خوانی کاری از گروه تئاتر آرشک به سرپرستی مجتبی گوهرخای است که سایه همایی آن را کارگردانی می‌کند. معصومه دیبائیان نیز به عنوان دستیار کارگردان و منشی صحنه با این گروه همکاری می‌کند.

خوانش‌گران حسین رجب فردی (نقش خولی)، مریم قاسمی اقدم (نقش غزاله)، مینا دهقانی (نقش حلیمه) هستند. سایه همایی نیز شرح صحنه را خواهد خواند.

نمایشنامه خوانی شب واقعه با همراهی نوازندگان سعید یوسفی و حمیدرضا فلاح نژاد اجرا میشود.

دومین دور ایرانی خوانی سنگلج با حضور پنج نمایشنامه به قلم پنج نمایشنامه‌نویس از نسل‌های مختلف تئاتری طراحی شده است.

ایرانی خوانی سنگلج سه شنبه هر هفته ساعت ۱۷ در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار میشود.

این برنامه بلیت فروشی ندارد و حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

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