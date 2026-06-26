خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دومین دوره «ایرانی خوانی» سنگلج برگزار می‌شود؛

هنرمندان نابینا آغازگر نمایشنامه خوانی آثار آیینی و عاشورایی

هنرمندان نابینا آغازگر نمایشنامه خوانی آثار آیینی و عاشورایی
کد خبر : 1804502
لینک کوتاه کپی شد.

دومین دور نمایشنامه خوانی‌های تماشاخانه سنگلج با موضوع نمایشنامه‌های آیینی و عاشورایی از سه شنبه ۹ تیر آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، برنامه «ایرانی خوانی» روز سه شنبه ۹ تیر ماه میزبان هنرمندان نابینا و کم بینا به کارگردانی سایه همایی خواهد بود که نمایشنامه «شب واقعه» نوشته محمد عارف را می‌خوانند. 

این نمایشنامه که محمد عارف آن را در سال ۱۳۷۹ نوشته به سرنوشت خولی پس از بازگشت از کربلا میپردازد. 

این نمایشنامه خوانی کاری از گروه تئاتر آرشک به سرپرستی مجتبی گوهرخای است که سایه همایی آن را کارگردانی می‌کند. معصومه دیبائیان نیز به عنوان دستیار کارگردان و منشی صحنه با این گروه همکاری می‌کند. 

خوانش‌گران حسین رجب فردی (نقش خولی)، مریم قاسمی اقدم (نقش غزاله)، مینا دهقانی (نقش حلیمه) هستند. سایه همایی نیز شرح صحنه را خواهد خواند. 

نمایشنامه خوانی شب واقعه با همراهی نوازندگان سعید یوسفی و حمیدرضا فلاح نژاد اجرا میشود. 

دومین دور ایرانی خوانی سنگلج با حضور پنج نمایشنامه به قلم پنج نمایشنامه‌نویس از نسل‌های مختلف تئاتری طراحی شده است. 

ایرانی خوانی سنگلج سه شنبه هر هفته ساعت ۱۷ در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار میشود. 

این برنامه بلیت فروشی ندارد و حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی