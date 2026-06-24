خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شاپور رحیمی نوازنده عود درگذشت

شاپور رحیمی نوازنده عود درگذشت
کد خبر : 1804039
لینک کوتاه کپی شد.

شاپور رحیمی، خواننده، نوازنده عود و مدیر پیشین مرکز حفظ و اشاعه موسیقی پس از گذراندن یک دوره بیماری در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا به نقل از  خانه موسیقی ایران، شاپور رحیمی، خواننده، نوازنده عود و مدیر پیشین مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، امروز چهارشنبه سوم تیرماه، پس از گذراندن یک دوره بیماری در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

شاپور رحیمی، متولد سال ۱۳۲۶ در تهران، فعالیت هنری خود را از دوران کودکی و با حضور در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرد. او در ادامه، فراگیری آواز ایرانی را نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد و از آموزش‌های محمود کریمی، ادیب خوانساری، محمدرضا شجریان، عبدالله دوامی و نورعلی برومند بهره‌مند شد. همچنین نوازندگی عود (بربط) و ردیف‌های سازی را نزد نصرالله زرین‌پنجه و منصور نریمان فرا گرفت.

رحیمی از سال ۱۳۴۹ به تدریس موسیقی در مراکز آموزشی و دانشگاهی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، هنرستان ملی موسیقی و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی پرداخت و در تربیت شمار زیادی از هنرجویان موسیقی نقش داشت.

او همچنین به مدت چهار سال مدیریت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی را بر عهده داشت و در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه درجه یک هنری شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی