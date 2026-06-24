شاپور رحیمی نوازنده عود درگذشت

به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، شاپور رحیمی، خواننده، نوازنده عود و مدیر پیشین مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، امروز چهارشنبه سوم تیرماه، پس از گذراندن یک دوره بیماری در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

شاپور رحیمی، متولد سال ۱۳۲۶ در تهران، فعالیت هنری خود را از دوران کودکی و با حضور در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرد. او در ادامه، فراگیری آواز ایرانی را نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد و از آموزش‌های محمود کریمی، ادیب خوانساری، محمدرضا شجریان، عبدالله دوامی و نورعلی برومند بهره‌مند شد. همچنین نوازندگی عود (بربط) و ردیف‌های سازی را نزد نصرالله زرین‌پنجه و منصور نریمان فرا گرفت.

رحیمی از سال ۱۳۴۹ به تدریس موسیقی در مراکز آموزشی و دانشگاهی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، هنرستان ملی موسیقی و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی پرداخت و در تربیت شمار زیادی از هنرجویان موسیقی نقش داشت.

او همچنین به مدت چهار سال مدیریت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی را بر عهده داشت و در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه درجه یک هنری شد.

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