به گزارش ایلنا، پارکوهی هارطونیان کتابدار و کتاب‌شناس برجسته دوم تیر ۱۴۰۵ پس از یک دوره‌ کوتاه بیماری درگذشت.

پارکوهی هارطونیان کتابدار و کتاب‌شناس برجسته و مدیر بخش فهرست‌نویسی کتاب‌های لاتین کتابخانه مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی پس از دوره‌ کوتاه بیماری، سه‌شنبه دوم تیر در ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

او متولد سوم شهریور ۱۳۲۷ در تهران و فارغ‌التحصیل رشته کتابداری بود، از ۲۲ بهمن ۱۳۴۷ تا ابتدای شهریور ۱۳۷۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و از ۲۲ آذر ۱۳۶۸ تا آخرین روز زندگی خود در کتابخانه مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی به فهرست‌نگاری پرداخت و در این نهاد، مسئولیت بخش فهرست‌نویسی کتاب‌های لاتین را بر عهده داشت.

آخرین یادگار او، همکاری با عباس مافی در گردآوری جلد دوم «فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی (مجموعه‌ها: یادنامه‌ها؛ ارج‌نامه‌ها؛ جشن‌نامه‌ها؛ کنگره‌ها؛...) ۱۳۹۱-۱۳۹۷» بود که بهار امسال از سوی انتشارات مرکز منتشر ‌شد.

به‌همین‌ دلیل کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی یادداشت تسلیتی نوشت که در متن آن آمده است:

بازگشت همه به سوی اوست

«فقدان بانوی کتاب‌دار، کتاب‌شناس و فهرست‌نگار برجسته ایران، خانم پارکوهی هارطونیان جانکاه و بسی غم‌انگیز است.

ایشان از سال‌های نخست تاسیس مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی تا واپسین دم عمر، در کتابخانه مرکز، مسئولیت فهرست‌نویسی کتاب‌های لاتین را عهده‌دار بود و بر خود می‌بالیم و مفتخریم که سی‌وهفت سال با ما همکاری کرد و بر غنای کار دانشنامه‌نگاری ما افزود.

با اندوه تمام درگذشت این شخصیت علمی شریف را به خانواده ایشان و جامعه کتاب‌داری ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن بانوی بزرگ آرامش روان و برای بازماندگان شکیبایی مسئلت می‌کنم.»

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