آذر عظیما خواننده پیشکسوت درگذشت

به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، آذر میدخت عظیما سراج‌پور، از خوانندگان رادیو ایران، روز گذشته دوم تیر ماه در ۹۹ سالگی درگذشت.

آذر عظیما، متولد سال ۱۳۰۶ در اصفهان، فعالیت هنری خود را از سال‌های آغازین شکل‌گیری برنامه‌های موسیقی رادیو آغاز کرد و نخستین خواننده زن اصفهانی بود که به صورت حرفه‌ای در رادیو ایران فعالیت داشت. او همسر هنرمند فقید مرتضی حنانه بود.

نخستین اثر او با آهنگسازی ابوالحسن صبا و بر شعری از ابوالحسن ورزی ساخته شد. همچنین نخستین برنامه مجموعه «یک شاخه گل» را با همراهی ویلن ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد.

عظیما در ادامه فعالیت هنری خود، آثار متعددی را در برنامه «گل‌های صحرایی» اجرا و ضبط کرد و با مهدی خالدی، بزرگ لشگری، عطاءالله خرم، ناصر زرآبادی، ابوالحسن صبا و مرتضی حنانه همکاری داشت.

انتهای پیام/