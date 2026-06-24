خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آذر عظیما خواننده پیشکسوت درگذشت

آذر عظیما خواننده پیشکسوت درگذشت
کد خبر : 1803851
لینک کوتاه کپی شد.

آذر میدخت عظیما سراج‌پور، خواننده پیشکسوت کشورمان، روز گذشته در ۹۹ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، آذر میدخت عظیما سراج‌پور، از خوانندگان رادیو ایران، روز گذشته دوم تیر ماه در ۹۹ سالگی درگذشت. 

آذر عظیما، متولد سال ۱۳۰۶ در اصفهان، فعالیت هنری خود را از سال‌های آغازین شکل‌گیری برنامه‌های موسیقی رادیو آغاز کرد و نخستین خواننده زن اصفهانی بود که به صورت حرفه‌ای در رادیو ایران فعالیت داشت. او همسر هنرمند فقید مرتضی حنانه بود. 

نخستین اثر او با آهنگسازی ابوالحسن صبا و بر شعری از ابوالحسن ورزی ساخته شد. همچنین نخستین برنامه مجموعه «یک شاخه گل» را با همراهی ویلن ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. 

عظیما در ادامه فعالیت هنری خود، آثار متعددی را در برنامه «گل‌های صحرایی» اجرا و ضبط کرد و با مهدی خالدی، بزرگ لشگری، عطاءالله خرم، ناصر زرآبادی، ابوالحسن صبا و مرتضی حنانه همکاری داشت. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی