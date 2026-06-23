در دفاتر استانی انجمن سینمای جوان چه خبر است؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در «بسته خبری دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران» هر هفته مروری خواهیم داشت بر مهم‌ترین برنامه‌ها، دستاوردها و رویدادهای برگزارشده هفته در دفاتر استانی؛ از کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی گرفته تا موفقیت‌های ملی و بین‌المللی هنرجویان و فیلم‌سازان جوان. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارشی تجمیعی از تازه‌ترین فعالیت‌های دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در نقاط مختلف کشور است.

دزفول؛ اکران «قرار» با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه

به همت انجمن سینمای جوانان ایران دفتر دزفول، برنامه اکران «قرار» با هدف معرفی هرچه بیشتر اکران فیلم‌های کوتاه در سینماهای سراسر کشور، در پردیس سینمایی مهر مادر دزفول برگزار شد.

این برنامه با حضور هنرمندان، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه همراه بود و با استقبال علاقه‌مندان مواجه شد. در حاشیه این رویداد، مدیر دفتر انجمن سینمای جوانان دزفول با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به فیلم کوتاه، از اهالی رسانه خواست با بازتاب این‌گونه برنامه‌ها، زمینه دیده‌شدن بیشتر آثار کوتاه و ارتقای جایگاه آن‌ها در سبد فرهنگی خانواده‌ها را فراهم کنند.

همچنین مطابق روال اکران‌های «قرار»، در پایان برنامه نشست تحلیل و بررسی آثار با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه فیلم کوتاه برگزار شد.

بوشهر؛ تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های انجمن در حوزه آگاهی‌بخشی حقوقی

رئیس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر هم‌زمان با هفته قوه قضائیه، در دیدار با رئیس کل دادگستری استان، بر آمادگی این انجمن برای همکاری در تولید آثار سینمایی و تصویری با رویکرد آگاهی‌بخشی و تبیین قوانین و مقررات تأکید کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های انجمن سینمای جوانان و حضور هنرمندان جوان به‌عنوان بستری مناسب برای تولید محتوای فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین استفاده از توان هنری این مجموعه برای تولید آثار مرتبط با حوزه‌های حقوقی و اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی عمومی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده، پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی فیلم‌سازی و عکاسی با تلفن همراه ویژه زندانیان بود؛ طرحی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت هنر در فرآیند بازاجتماعی‌شدن و تسهیل بازگشت افراد به جامعه ارائه شد.

همچنین امکان برگزاری دوره‌های آموزشی برای فرزندان کارکنان دستگاه قضایی به‌منظور پرورش استعدادهای هنری و تولید آثار مرتبط با موضوعات اجتماعی و حقوقی مورد توجه قرار گرفت.

در این دیدار، مسئولان دستگاه قضایی استان نیز بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری انجمن سینمای جوانان در زمینه آموزش‌های پیشگیرانه، تبیین قوانین و تولید آثار مرتبط با موضوعاتی همچون دادگاه صلح و سایر مسائل حقوقی تأکید کردند و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری را عاملی مؤثر در افزایش آگاهی عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانستند.

تالش؛ برگزاری کارگاه صدابرداری و اردوی فیلم‌سازی

انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تالش کارگاه دو روزه عملی صدابرداری و صداگذاری در فیلم کوتاه را با مربیگری علی عزیزنیا، دانش‌آموخته انجمن سینمای جوانان، فیلم‌ساز و صدابردار، در روزهای ۱۸ و ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار کرد.

در این کارگاه، مباحثی همچون فیزیک صدا، آشنایی با ابزارهای مختلف صدابرداری و کاربرد آن‌ها در شرایط گوناگون، شیوه‌های صدابرداری با تجهیزات مختلف و همچنین صداگذاری روی تصویر به‌صورت عملی به هنرجویان آموزش داده شد.

همچنین اردوی سه‌روزه فیلم‌سازی با حضور لاله برزگر، فیلم‌ساز و نویسنده، در این دفتر برگزار شد. این اردو که از مجموعه برنامه‌های آموزشی دوره فیلم‌سازی به شمار می‌رود، با هدف تمرین فرآیند تولید فیلم از ایده تا ساخت و ارتقای مهارت‌های عملی هنرجویان برگزار شد.

در جریان این برنامه که از ۲۳ تا ۲۵ خردادماه برگزار شد، هنرجویان ضمن تمرین مراحل مختلف تولید، در فرآیند ساخت یک اثر فیلم کوتاه نیز مشارکت کردند.

لاهیجان؛ انتشار فراخوان سومین جشنواره ملی عکس لاهیجان

انجمن سینمای جوانان ایران دفتر لاهیجان با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر لاهیجان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فراخوان سومین جشنواره ملی عکس لاهیجان را منتشر کرد.

این جشنواره با هدف شناسایی عکاسان بومی، تقویت تعامل میان عکاسان و مدیریت شهری، توجه هنرمندان به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی لاهیجان و همچنین مستندسازی جلوه‌های مختلف این شهر برگزار می‌شود.

بر اساس فراخوان منتشرشده، موضوعات جشنواره شامل «لاهیجان، کهن‌شهر تاریخ»، «لاهیجان، پاک‌شهر گیلان»، «لاهیجان، شهر نمونه گردشگری»، «لاهیجان، قطب کشاورزی» و «آیین‌های مذهبی لاهیجان» است.

این رویداد در دو بخش اصلی و عکس‌های قدیمی برگزار می‌شود. در بخش اصلی، آثار ثبت‌شده طی پنج سال اخیر با موضوعات اعلام‌شده مورد داوری قرار می‌گیرند و در بخش عکس‌های قدیمی نیز تصاویر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای مربوط به گذشته دور تا دهه ۹۰، از جمله نسخه‌های اسکن‌شده در صورت ارائه اصل اثر، پذیرفته خواهد شد.

شرکت در این جشنواره برای تمامی عکاسان کشور آزاد و رایگان است و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۱۰ اثر ارسال کند. همچنین عکس‌های ثبت‌شده با تلفن همراه نیز در صورت برخورداری از کیفیت مناسب امکان حضور در بخش داوری را خواهند داشت.

طبق مقررات جشنواره، آثار ارسالی نباید دارای امضا، قاب، لوگو، واترمارک یا هرگونه نشانه تصویری باشند و ویرایش تصاویر نیز نباید منجر به تغییر ماهیت اثر یا حذف واقعیت‌های موجود در تصویر شود. همچنین استفاده از هوش مصنوعی در تولید آثار ممنوع اعلام شده است.

دبیرخانه جشنواره اعلام کرده است که برگزارکننده حق استفاده از آثار پذیرفته‌شده را در قالب کاتالوگ، پوستر و نمایشگاه خواهد داشت و مسئولیت اصالت آثار بر عهده ارسال‌کنندگان است.

در بخش جوایز، نفرات اول تا سوم بخش اصلی به ترتیب تندیس جشنواره به همراه ۲۰.۱۵ و ۱۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. همچنین پنج اثر دیگر نیز شایسته تقدیر شناخته شده و هرکدام ۵ میلیون تومان جایزه نقدی و لوح تقدیر دریافت می‌کنند. در بخش عکس‌های قدیمی نیز به پنج اثر برگزیده، لوح تقدیر و ۲ میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

داوری این دوره از جشنواره را داوود وکیل‌زاده، هوتن باباپور و حمیدرضا اسماعیل‌زاده بر عهده دارند.

مهلت ارسال آثار ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ اعلام شده و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان در شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. ثبت‌نام و ارسال آثار نیز از طریق وب‌سایت جشنواره انجام می‌شود.

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