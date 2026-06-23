به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در نشست تدوین «سند حفاظت از آرایه‌های معماری ایران»، فعالیت‌های تخصصی گروه پژوهشی آرایه‌های معماری (پژوهشکدۀ میراث معماری و شهری)، به‌دلیل اهمیت تدوین سند حفاظت از آثار تاریخی و همچنین فقدان سیاست و راهبرد ملی واحد برای حفاظت و مرمت آرایه‌های معماری، به منظور تعیین اصول، اهداف و چهارچوب‌های مشترک این آثار ارزشمند مورد توجه قرار گرفت.

در ابتدای جلسه علیرضا انیسی رییس پژوهشکده میراث معماری و شهری، در آغاز اهداف و خط سیر و راهبردهای اصلی این سند را تبیین کرد. همچنین، متخصصان در این نشست اذعان کردند که وجود سند حفاظت از آرایه‌های معماری ایران به جز بحث مرمت و حفظ این آثار، برای انتقال دانش سنتی و مهارت‌های بومی، همچنین ایجاد زبان مشترک میان متخصصان و مدیریت ریسک و آمادگی برای شرایط بحران، تأثیرگذار خواهد بود.

در پایان، یاسر حمزوی جمع‌بندی گفت‌وگو و بحث‌های انجام شده را ارائه کرد و قرار شد تا سایر اعضا نظرات خود را در مورد این سند در اسرع وقت ارائه کنند.

گفتنی است؛ اساتید و متخصصان دیگر شامل بهشاد حسینی، احمدرضا حشمتی، یاسر حمزوی، غلامرضا رحمانی، بهنود گوهربین، فرشاد موذنی، علی نعمتی بابایلو، پرویز هلاکویی و سمیه نوغانی نیز در این نشست تخصصی، حضور داشتند.

انتهای پیام/