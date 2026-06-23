به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی در خصوص نحوه مشارکت در مراسم تشییع رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، با حضور بهزاد احمدی فارسانی و رؤسای انجمن‌ها و تأسیسات گردشگری استان برگزار شد و تأسیسات گردشگری آمادگی خود را در خصوص پذیرایی از شرکت‌کنندگان این آیین اعلام کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه، با تسلیت ایام ماه محرم و سوگواری امام حسین (ع)، از آمادگی کامل این اداره‌کل و تأسیسات گردشگری استان در زمینه پذیرایی از زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید در شهر قم خبر داد.

بهزاد احمدی فارسانی، برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید را پس از رحلت امام خمینی (ره)، مهم‌ترین رویداد برای کشور و استان قم دانست و گفت: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا به بهترین شکل، پذیرای مردم در این آیین باشیم.

رؤسای انجمن‌ها و تأسیسات گردشگری استان قم نیز در این جلسه، با اعلام آمادگی کامل خود برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید در قم، پیشنهادهای خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن این آیین بیان کردند.

مهدی نصر اصفهانی معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری و مهدی خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در این جلسه حضور داشتند.

مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، روز ۱۶ تیرماه جاری در شهر قم برگزار می‌شود.

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