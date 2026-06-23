مسابقه عکاسی «یومالعباس» در زنجان برگزار میشود
همزمان با نزدیکی به ایام سوگواری محرم و با هدف ترویج فرهنگ عاشورا و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری مذهبی استان، مسابقه عکاسی «یومالعباس» ویژه مسافران قطار گردشگری حسینیه اعظم زنجان، توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان برگزار میشود. این ابتکار عمل، در راستای بهرهبرداری از فرصت حضور گردشگران در این رویداد عظیم معنوی و فرهنگی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سید میکائیل موسوی مدیرکل میراثفرهنگی زنجان امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ اظهار کرد: برگزاری مسابقه عکاسی یومالعباس ویژه مسافران قطار گردشگری حسینیه اعظم زنجان بر اهداف ارزشمند این رویداد فرهنگی و گردشگری تأکید کرد. ایشان این برنامه را گامی نو در جهت ارتقاء سطح کیفی رویدادهای فرهنگی مرتبط با ایام محرم و همچنین معرفی ظرفیتهای گردشگری استان به مسافران و زائران دانست.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: قطار گردشگری «کاروان عشق» که در سالهای اخیر با همکاری دستگاههای متولی، به یکی از محورهای اصلی جذب گردشگر مذهبی به استان تبدیل شده است، فرصتی مغتنم برای معرفی عمیقتر فرهنگ غنی عاشورا و سنتهای اصیل زنجان به شمار میرود.
او گفت: امسال با توجه به اهمیت رویداد «یومالعباس» و جایگاه ویژه آن به عنوان دهمین میراث معنوی کشور، بر آن شدیم تا با برگزاری یک مسابقه عکاسی تخصصی، شور و حال معنوی این مراسم را از نگاه مسافران و زائرانی که از نقاط مختلف کشور به زنجان سفر میکنند، به تصویر بکشیم.
موسوی افزود: این مسابقه با هدف تشویق به ثبت لحظات ناب معنوی، ارادت و شور حسینی که در میان مسافران قطار گردشگری موج میزند، برگزار خواهد شد. انتظار داریم شرکتکنندگان با دوربینهای خود، جلوههای بصری منحصر به فرد این سفر معنوی را به بهترین نحو ثبت کنند. این تصاویر نه تنها به عنوان یادگاری ارزشمند برای خود مسافران خواهد بود، بلکه به ما کمک میکند تا در آینده، تجربههای سفرهای مذهبی را به شکلی جذابتر و تأثیرگذارتر به مخاطبان معرفی کنیم.
او به ابعاد دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: علاوه بر جنبههای معنوی و فرهنگی، این اقدام در راستای تقویت برند گردشگری مذهبی استان زنجان و معرفی حسینیه اعظم به عنوان یکی از مهمترین قطبهای عزاداری در سطح کشور نیز مؤثر خواهد بود. ما معتقدیم که هر یک از این عکسها، داستانی از ارادت، ایثار و عشق به اهلبیت (ع) را روایت خواهد کرد و میتواند ابزاری قدرتمند برای جذب گردشگران بیشتر در سالهای آتی باشد. »
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این مسابقه که انتظار میرود با استقبال چشمگیر مسافران قطار گردشگری روبرو شود، قرار است با جوایز نفیس و ارزشمندی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان همراه باشد. داوران این مسابقه از میان عکاسان برجسته استانی و کشوری انتخاب خواهند شد تا بهترین آثار را بر اساس معیارهای هنری و محتوایی ارزیابی نمایند.
او گفت: جزئیات بیشتر در خصوص نحوه شرکت در مسابقه، مهلت ارسال آثار و ملاکهای داوری، متعاقباً از طریق کانالهای اطلاعرسانی رسمی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان اعلام خواهد شد. برگزاری چنین رویدادهایی، نشان از رویکرد فعال و نوآورانه این اداره در بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان برای معرفی هرچه بهتر زنجان به عنوان مقصدی برجسته در حوزه گردشگری مذهبی دارد.