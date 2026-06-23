خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش مستقیم والیبال تیم ملی ایران ۴ و ۵ تیرماه از شبکه سه

پخش مستقیم والیبال تیم ملی ایران ۴ و ۵ تیرماه از شبکه سه
کد خبر : 1803569
لینک کوتاه کپی شد.

روزهای پنجشنبه ۴ و جمعه ۵ تیرماه والیبالیست های کشورمان با تیم های آمریکا و ژاپن دیدار می کنند که شبکه سه این بازی ها را به صورت زنده پوشش می دهد.

پخش مستقیم والیبال تیم ملی ایران ۴ و ۵ تیرماه از شبکه سه
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، هفته دوم رقابت های لیگ ملت های والیبال 2026 از سوم تا هفتم تیرماه با 36 بازی برگزارمی شود.

 تیم‌های شرکت‌ کننده در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان می‌روند.

تیم ملی ایران به ترتیب مقابل فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا به میدان می‌رود که بازی تیم ملی با فرانسه به جهت تداخل با جام جهانی فوتبال از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

روز پنجشنبه 4 تیر ماه ساعت 18:30 والیبالیست های کشورمان با تیم ملی آمریکا بازی دارند که این مسابقه از برنامه «توپ و تور» به صورت زنده به روی آنتن می رود و مهدی دیوی گزارش این مسابقه را به عهده دارد.

بازی بعدی تیم ملی کشورمان با ژاپن روز جمعه 5 تیر ساعت 18:30 است و گزارشگری این مسابقه به عهده کیومرث کرده می باشد.

شاگردان پیاتزا در هفته اول مقابل آرژانتین به برد رسیدند و سه باخت مقابل برزیل، بلغارستان و بلژیک داشتند.

علاقمندان به ورزش والیبال می توانند این دو بازی را از شبکه سه تماشا کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی