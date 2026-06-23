پخش مستقیم والیبال تیم ملی ایران ۴ و ۵ تیرماه از شبکه سه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، هفته دوم رقابت های لیگ ملت های والیبال 2026 از سوم تا هفتم تیرماه با 36 بازی برگزارمی شود.

تیم‌های شرکت‌ کننده در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان می‌روند.

تیم ملی ایران به ترتیب مقابل فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا به میدان می‌رود که بازی تیم ملی با فرانسه به جهت تداخل با جام جهانی فوتبال از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

روز پنجشنبه 4 تیر ماه ساعت 18:30 والیبالیست های کشورمان با تیم ملی آمریکا بازی دارند که این مسابقه از برنامه «توپ و تور» به صورت زنده به روی آنتن می رود و مهدی دیوی گزارش این مسابقه را به عهده دارد.

بازی بعدی تیم ملی کشورمان با ژاپن روز جمعه 5 تیر ساعت 18:30 است و گزارشگری این مسابقه به عهده کیومرث کرده می باشد.

شاگردان پیاتزا در هفته اول مقابل آرژانتین به برد رسیدند و سه باخت مقابل برزیل، بلغارستان و بلژیک داشتند.

علاقمندان به ورزش والیبال می توانند این دو بازی را از شبکه سه تماشا کنند.