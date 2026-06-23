پخش مستقیم والیبال تیم ملی ایران ۴ و ۵ تیرماه از شبکه سه
روزهای پنجشنبه ۴ و جمعه ۵ تیرماه والیبالیست های کشورمان با تیم های آمریکا و ژاپن دیدار می کنند که شبکه سه این بازی ها را به صورت زنده پوشش می دهد.
تیمهای شرکت کننده در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان میروند.
تیم ملی ایران به ترتیب مقابل فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا به میدان میرود که بازی تیم ملی با فرانسه به جهت تداخل با جام جهانی فوتبال از شبکه ورزش پخش خواهد شد.
روز پنجشنبه 4 تیر ماه ساعت 18:30 والیبالیست های کشورمان با تیم ملی آمریکا بازی دارند که این مسابقه از برنامه «توپ و تور» به صورت زنده به روی آنتن می رود و مهدی دیوی گزارش این مسابقه را به عهده دارد.
بازی بعدی تیم ملی کشورمان با ژاپن روز جمعه 5 تیر ساعت 18:30 است و گزارشگری این مسابقه به عهده کیومرث کرده می باشد.
شاگردان پیاتزا در هفته اول مقابل آرژانتین به برد رسیدند و سه باخت مقابل برزیل، بلغارستان و بلژیک داشتند.
علاقمندان به ورزش والیبال می توانند این دو بازی را از شبکه سه تماشا کنند.