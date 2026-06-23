پویش ملی اجرای سرود «تو قهرمان منی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، پویش «تو قهرمان منی» با همراهی «مرکز رشد نوجوان امید» و «محله باهنر» و با هدف مشارکت گروه‌های سرود نوجوان و مردمی در پاسداشت یاد و راه شهید آیت‌الله خامنه‌ای، آغاز شده و با مشارکت گروه‌های سرود در ۲۰۰ میدان شهری سراسر کشور تا پایان تیرماه برگزار می‌شود.

در این پویش، گروه‌های سرود می‌توانند اجرای خود از سرود «تو قهرمان منی» را ضبط و تا پایان تیر ماه برای دبیرخانه رویداد ارسال کنند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بهترین اجراهای ارسالی پس از داوری برای پخش از رسانه ملی معرفی خواهند شد و برای آثار برگزیده نیز جوایزی در نظر گرفته شده است.

متقاضیان برای دریافت محتوای سرود و اطلاعات تکمیلی به کانال «محله باهنر» در پیام‌رسان‌های داخلی به لینک مراجعه و برای شرکت در پویش فیلم اجرای سرود را به شناسه ارسال کنند.