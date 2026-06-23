به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مراسم، دومین قرار شبانه «باغ فردوس» با شعار «من ایرانم» از پنجشنبه چهارم تیرماه آغاز می‌شود و هر شب میزبان جمعی از هنرمندان، ورزشکاران و مردم خواهد بود.

این رویداد فرهنگی و اجتماعی با هدف همدلی و همراهی اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی هنری برای حاضران تدارک دیده شده است.

دومین قرار شبانه «باغ فردوس» از چهارم تیرماه به مدت ۱۰ شب، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در باغ فردوس تهران برگزار می‌شود.

انتهای پیام/