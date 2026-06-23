از پنجشنبه ۴ تیرماه؛
دومین قرار شبانه «باغ فردوس» برای ایران برپا میشود
مردم، هنرمندان و ورزشکاران از پنجشنبه چهارم تیرماه به مدت ۱۰ شب در باغ فردوس تهران گرد هم میآیند تا در کنار یکدیگر، شب های متفاوتی را با محوریت ایران سپری کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی مراسم، دومین قرار شبانه «باغ فردوس» با شعار «من ایرانم» از پنجشنبه چهارم تیرماه آغاز میشود و هر شب میزبان جمعی از هنرمندان، ورزشکاران و مردم خواهد بود.
این رویداد فرهنگی و اجتماعی با هدف همدلی و همراهی اقشار مختلف جامعه برگزار میشود و برنامههای متنوعی هنری برای حاضران تدارک دیده شده است.
دومین قرار شبانه «باغ فردوس» از چهارم تیرماه به مدت ۱۰ شب، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در باغ فردوس تهران برگزار میشود.