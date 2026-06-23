«روایت عاشورا» در باغموزه هنر ایرانی
همزمان با فرارسیدن روز عاشورای حسینی، ویژهبرنامه «روایت عاشورا» با محوریت بازخوانی حماسه کربلا از دریچه هنرهای آئینی در باغموزه هنر ایرانی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژهبرنامه «روایت عاشورا» با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی و معرفی ظرفیتهای هنرهای سنتی و آئینی ایران، روز عاشورا در باغموزه هنر ایرانی میزبان علاقهمندان خواهد بود.
در این آئین، هنر پردهخوانی عاشورا به عنوان یکی از کهنترین شیوههای روایتگری مذهبی و مردمی ایران اجرا میشود و در کنار آن، شعرخوانی آئینی با موضوع قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش برگزار خواهد شد.
ویژهبرنامه «روایت عاشورا» تلاشی است برای پیوند دوباره مخاطبان با میراث روایتگری ایرانی و بازنمایی مفاهیم ایثار، آزادگی و حقطلبی در قالب هنر؛ مفاهیمی که در طول تاریخ الهامبخش هنرمندان و فرهنگسازان این سرزمین بودهاند.
این برنامه روز عاشورا از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در باغموزه هنر ایرانی واقع در خیابان دکتر حسابی (الهیه) برگزار میشود و حضور برای عموم آزاد است.