مستند «پارههای تن ایران»؛ خرده روایتهایی از دانش آموزان میناب/ امشب از شبکه نسیم
مجموعه مستند «پارههای تن ایران» به تهیهکنندگی و کارگردانی مطهره عدالتخواه، روایتگر حمله به مدرسه شجره طیبه در جنگ رمضان امشب ساعت ۲۴ از شبکه نسیم به روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا، مستند «پارههای تن ایران» مجموعهای ۲۰ قسمتی است که تولید این مجموعه مستند کوتاه از ساعات اولیه حادثه تروریستی مدرسه شجره طیبه میناب تا روزهای پس از برگزاری مراسم چهلم شهدای این حادثه به طول انجامیده است.
این مجموعه مستند با تمرکز بر روایت خانوادههای شهدای دانشآموز و معلم های مدرسه، و با استفاده از تصاویر کمتر دیدهشده لحظه اصابت موشکها توسط دوربینهای مداربسته، تصاویر امدادرسانی های اولیه گروهای مردمی و امدادی، تصاویر پیکرهای شهدا در بیمارستان و سردخانه، تلاش دارد حقیقت تلخ حادثه را با جزئیات دقیق به نمایش بگذارد.
پژوهش میدانی این مجموعه همزمان با تولید از افراد محلی، کسبه و ارگانهایی مانند هلال احمر، سازمان انتقال خون، شورای تأمین و شهرداری انجام شده است تا ابعاد مختلف فاجعه بهطور جامع بازخوانی شود.
«پارههای تن ایران» که تولید آن از روزهای آغازین جنگ دوازده روزه کلید خورد و در آن دوران هم روایتگر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا بر علیه کشور عزیزمان ایران بود، در جریان جنگ رمضان نیز با پرداختن به روایت های مردم میناب از حمله موشکی به مدرسه شجره طیبه و شهدای مظلوم این جنایت پرداخته است.
این مجموعه محصول مرکز هنری رسانهای نهضت است.
پژوهشگر،تهیهکننده و کارگردان: مطهره عدالتخواه، تصویربردار: مرتضی آخوندی، محمد عقیلی، علی کرامتخواه تدوین: علی کرامتخواه طراح لوگوتایپ وپوستر: عبدالمهدی آگاهمنش، مدیر روابط عمومی: مینا دهقان