تهیه شیوهنامه مربوط به اطلاعات درباره آزمونهای آموزش عالی تصویب شد
تهیه شیوهنامهای درباره نحوه انتشار و دسترسی به اطلاعات آموزش عالی و آزمونهایی که در کشور برگزار میشود، در چهلمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهلمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
در این جلسه موضوع نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان، در چارچوب شیوهنامه مصوب کمیسیون و قانون شفافیت قوای سهگانه، با حضور و ارائه گزارش نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیریهای لازم در این خصوص انجام شود.
ارائه گزارش درباره پیگیری مکاتبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با رییس جمهور درباره تعارضات و تداخل تصمیمات کارگروه شفافیت قوه مجریه مبتنی بر قانون شفافیت قوای سه گانه؛ از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه چهلم کمیسیون مطرح شد.
همچنین تعدادی پرونده مربوط به چند درخواست اطلاعات که انتشار آنها مورد اختلاف قرار داشت، در جلسه مطرح شد و حاضران در جلسه با توجه به الزامات قانون برای حق دسترسی آزاد به اطلاعات تصمیمگیری کردند.
«بررسی و تصمیمگیری درباره اختلاف نظر در خصوص دسترسی متقاضیان درخواست انتشار سوالات و رفرنس آنها و پاسخهای آزمون بورد شفاهی جراحی عمومی» و «انتشار مصوبات ستاد تنظیم بازار» از جمله مواردی بودند که اکثریت اعضا رای به انتشار و حق دسترسی موضوع درخواستهای مردم دادند.
در خاتمه به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت همه اعضا، مقرر شد دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شیوهنامهای درباره نحوه انتشار و دسترسی به اطلاعات آموزش عالی و آزمونهایی که در کشور برگزار میشود؛ با تاکید بر چگونگی دسترسیپذیری اطلاعات این نوع موضوعات با همکاری نهادهای مرتبط توسط دبیرخانه کمیسیون آمادهسازی کند.