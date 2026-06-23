جدول پخش زنده فوتبال جام جهانی در شبکه ورزش
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، برای روزهای چهارشنبه ۳ تیر تا جمعه ۵ تیر، چند دیدار زنده از این رقابتها را در قالب ویژه برنامه «۲۰۲۶» برای علاقمندان و هواداران فوتبال جام جهانی تدارک دیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، ویژه برنامه «۲۰۲۶» در روزهای چهارشنبه تا جمعه ۳ تا ۵ تیر، چند دیدار زنده از رقابتهای جام جهانی فوتبال را از شبکه ورزش پخش میکند.
ساعت پخش این رقابتها به شرح زیر است:
چهارشنبه ۳ تیر:
فوتبال مراکش و هائیتی از گروه c ساعت ۱:۳۰ بامداد
فوتبال جمهوری چک و مکزیک از گروه A ساعت ۴:۳۰ صبح
پنج شنبه ۴ تیر:
فوتبال کورا سائو و ساحل عاج از گروه E ساعت ۲۳:۳۰
فوتبال تونس و هلند از گروه F ساعت ۲:۳۰
فوتبال پاراگوئه و استرالیا از گرو D ساعت ۵:۳۰ صبح
جمعه ۵ تیر:
فوتبال سنگال و عراق از گروه I ساعت ۲۲:۳۰
فوتبال کیپ ورد و عربستان از گروه H ساعت ۳:۳۰ بامداد
ویژه برنامه جام جهانی «۲۰۲۶» با پوشش زنده برخی از مسابقات جام جهانی به بررسی و تحلیل دیدارها و مهمترین اتفاقات این رویداد برزگ فوتبال جهان میپردازد. این برنامه همچنین با دعوت از کارشناسان و چهرههای مطرح فوتبال، عملکرد تیمهای حاضر در این تورنمنت بزرگ را مورد ارزیابی قرار میدهد.