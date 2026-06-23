جدول پخش زنده فوتبال جام جهانی در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، ویژه برنامه «۲۰۲۶» در روزهای چهارشنبه تا جمعه ۳ تا ۵ تیر، چند دیدار زنده از رقابت‌های جام جهانی فوتبال را از شبکه ورزش پخش می‌کند.

ساعت پخش این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۳ تیر:

فوتبال مراکش و هائیتی از گروه c ساعت ۱:۳۰ بامداد

فوتبال جمهوری چک و مکزیک از گروه A ساعت ۴:۳۰ صبح

پنج شنبه ۴ تیر:

فوتبال کورا سائو و ساحل عاج از گروه E ساعت ۲۳:۳۰

فوتبال تونس و هلند از گروه F ساعت ۲:۳۰

فوتبال پاراگوئه و استرالیا از گرو D ساعت ۵:۳۰ صبح

جمعه ۵ تیر:

فوتبال سنگال و عراق از گروه I ساعت ۲۲:۳۰

فوتبال کیپ ورد و عربستان از گروه H ساعت ۳:۳۰ بامداد

ویژه برنامه جام جهانی «۲۰۲۶» با پوشش زنده برخی از مسابقات جام جهانی به بررسی و تحلیل دیدارها و مهم‌ترین اتفاقات این رویداد برزگ فوتبال جهان می‌پردازد. این برنامه همچنین با دعوت از کارشناسان و چهره‌های مطرح فوتبال، عملکرد تیم‌های حاضر در این تورنمنت بزرگ را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

انتهای پیام/