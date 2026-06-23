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جدول پخش زنده فوتبال جام جهانی در شبکه ورزش

جدول پخش زنده فوتبال جام جهانی در شبکه ورزش
کد خبر : 1803462
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شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، برای روزهای چهارشنبه ۳ تیر تا جمعه ۵ تیر، چند دیدار زنده از این رقابت‌ها را در قالب ویژه برنامه «۲۰۲۶» برای علاقمندان و هواداران فوتبال جام جهانی تدارک دیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، ویژه برنامه «۲۰۲۶» در روزهای چهارشنبه تا جمعه ۳ تا ۵ تیر، چند دیدار زنده از رقابت‌های جام جهانی فوتبال را از شبکه ورزش پخش می‌کند. 

ساعت پخش این رقابت‌ها به شرح زیر است: 

چهارشنبه ۳ تیر: 

فوتبال مراکش و هائیتی از گروه c ساعت ۱:۳۰ بامداد

فوتبال جمهوری چک و مکزیک از گروه A ساعت ۴:۳۰ صبح

پنج شنبه ۴ تیر: 

فوتبال کورا سائو و ساحل عاج از گروه E ساعت ۲۳:۳۰

فوتبال تونس و هلند از گروه F ساعت ۲:۳۰

فوتبال پاراگوئه و استرالیا از گرو D ساعت ۵:۳۰ صبح

جمعه ۵ تیر: 

فوتبال سنگال و عراق از گروه I ساعت ۲۲:۳۰

فوتبال کیپ ورد و عربستان از گروه H ساعت ۳:۳۰ بامداد

ویژه برنامه جام جهانی «۲۰۲۶» با پوشش زنده برخی از مسابقات جام جهانی به بررسی و تحلیل دیدارها و مهم‌ترین اتفاقات این رویداد برزگ فوتبال جهان می‌پردازد. این برنامه همچنین با دعوت از کارشناسان و چهره‌های مطرح فوتبال، عملکرد تیم‌های حاضر در این تورنمنت بزرگ را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

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