به گزارش ایلنا، یازدهمین شماره فصل‌نامه علوم اجتماعی «خردورزی» ویژه بهار ۱۴۰۵ به مدیرمسئولی رفیع‌الدین اسماعیلی و سردبیری مجید رحیمی منتشر شد. این شماره که با محوریت «جنگ رمضان» طراحی شده، تلاش دارد پیوند میان میدان نظامی و میدان ذهنی را تبیین کرده و نشان دهد چگونه «جانِ خاک» و هویت تمدنی، محاسبات غرب را در فهم مقاومت ایران دچار شکست کرده است.

سقوط بت‌کده لیبرالیسم در مواجهه با ایران

تیتر محوری این شماره با عنوان «سقوط بت‌کده‌ی لیبرالیسم»، تحلیلی ساختاری از کوری استراتژیک اتاق‌های فکر غربی ارائه می‌دهد. به اعتقاد نویسندگان این شماره، مدل‌های غربی در تحلیل ایران، همچنان با ادبیات دولت‌های شکننده پیش می‌روند که از درک عمقِ پیوند ملت با سرزمین عاجز است.

شش ساحت از یک جنگ؛ از خیابان تا باور

خردورزی ۱۱ در قالب شش پرونده، وجوه متنوع این منازعه را بررسی کرده است:

۱. خیابانِ معنا: بررسی خیابان به‌عنوان آزمایشگاه واقعی قدرت و تولید معنا.

۲. جانِ خاک: واکاوی چرایی ایستادگی ایران با تکیه بر پیوند هویت، سرزمین و تداوم تمدنی.

۳. روایتِ رویا: تحلیل جنگ ادراکی و چالش بازپس‌گیری حقیقت از زیر آوار روایت‌های وارونه غربی.

۴. کرسیِ اندیشه: پرسش از اخلاق سیاسی جنگ و مسئولیت روشنفکری در فضای منازعه.

۵. سایۀ سلطه: بررسی ابعاد جنگ‌های بدون خون (نرم) همچون تحریم و هژمونی فرهنگی.

۶. بومِ باور: تشریح ریشه‌های فرهنگی و دینی که جامعه ایرانی را در برابر فشارهای بیرونی حفظ کرده است.

در این شماره، بیش از ۴۰ نفر از پژوهشگران، فیلسوفان و جامعه‌شناسان از جمله مهدی گلشنی، ابراهیم فیاض، بیژن عبدالکریمی و سیدحسین شهرستانی، در قالب گفتگو و مقالات تحلیلی مشارکت داشته‌اند. عناوینی همچون «پایان هژمونی روایت»، «فقر تاریخی امپراتور» و «شورش واقعیت» از جمله مباحث کلیدی مطرح‌شده در این شماره هستند.

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