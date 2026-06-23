پویش ملی اجرای سرود «تو قهرمان منی» همزمان با ایام تشییع پیکر امام شهید
پویش ملی اجرای سرود «تو قهرمان منی» همزمان با ایام تشییع پیکر امام شهید، آیتالله خامنهای، با مشارکت گروههای سرود در ۲۰۰ میدان شهری سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه امید، پویش «تو قهرمان منی» با همراهی «مرکز رشد نوجوان امید» و «محله باهنر» و با هدف مشارکت گروههای سرود نوجوان و مردمی در پاسداشت یاد و راه شهید آیتالله خامنهای، آغاز شده است.
پویش ملی «تو قهرمان منی» با مشارکت گروههای سرود در ۲۰۰ میدان شهری سراسر کشور برگزار میشود.
در این پویش، گروههای سرود میتوانند اجرای خود از سرود «تو قهرمان منی» را ضبط و تا پایان تیر ماه برای دبیرخانه رویداد ارسال کنند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بهترین اجراهای ارسالی پس از داوری برای پخش از رسانه ملی معرفی خواهند شد و برای آثار برگزیده نیز جوایزی در نظر گرفته شده است.
متقاضیان برای دریافت محتوای سرود و اطلاعات تکمیلی به کانال «محله باهنر» در پیامرسانهای داخلی به نشانی @mahallebahonar مراجعه و جهت شرکت در پویش فیلم اجرای سرود را به شناسه @rahaei_mt ارسال کنند.