برگزاری فصل دوم «پاتوق فیلمسازان فردا»

به گزارش ایلنا، در این فصل، نمایش و بررسی فیلم‌های پایان‌دوره‌ی هنرجویان دوره‌های آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران در مرکز توجه قرار دارد؛ آثاری که نخستین گام‌های جدی فیلمسازان جوان در مسیر حرفه‌ای محسوب می‌شوند.

همچنین فیلم‌های اول فیلمسازان و نمونه‌هایی از فیلم‌سازی حرفه‌ای به نمایش درمی‌آیند تا فرصتی برای یادگیری، مقایسه و تحلیل نسبت ایده و اجرا فراهم شود.

پاتوق فیلمسازان فردا نگاهی کوتاه به گونه‌هایی چون انیمیشن، مستند و برخی فیلم‌های کوتاه خارجی نیز خواهد داشت.

نشست‌های پاتوق به همت انجمن سینمای جوانان ایران دفتر باغ فردوس هر هفته، یکشنبه‌ها ساعت ۱۶، در سینما فردوس واقع در موزه سینما برگزار خواهد شد.

در برنامه یکشنبه ۳۱ خردادماه فیلم‌های کوتاه «شترهای یادگاری» از حسین نیروفری، «تلقین» از ریبین بادپر، «حنابندون» از عرفانه کریمی از فیلم اولی‌ها و فیلم کوتاه خارجی «اکنون» و فیلم «ذره» به کارگردانی فردین انصاری به عنوان فیلمساز مهمان و نیز کارشناس برنامه به نمایش درآمد.

فیلمسازان مستقل، هنرجویان و فارغ التحصیلان انجمن سینمای جوانان ایران می‌توانند آثار کوتاه خود را در قالب فیلم‌های داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن جهت نمایش و تحلیل آثر در پاتوق به دفتر انجمن سینمای جوان باغ فردوس ارسال کنند.

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