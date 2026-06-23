«آبروی آب»؛ روایت وفاداری از کربلا تا شهدای امروز در رادیو صبا
غلامرضا عزتی، تهیهکننده ویژهبرنامه تاسوعای حسینی رادیو صبا با عنوان «آبروی آب» از تولید این برنامه با محوریت بازخوانی شخصیت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و پیوند آن با فرهنگ ایثار و شهادت در دوران معاصر خبر داد.
غلامرضا عزتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایده شکلگیری این برنامه اظهار کرد: «آبروی آب» با هدف تبیین ابعاد شخصیتی حضرت عباس (ع) به عنوان نماد وفاداری، جوانمردی و ایثار طراحی شده است. تلاش کردهایم این مفاهیم را در کنار روایتهایی از شهدای معاصر، بهویژه شهدای عملیات رمضان، برای مخاطبان بازخوانی کنیم تا نشان دهیم مسیر وفاداری و فداکاری در طول تاریخ استمرار داشته است.
وی افزود: این برنامه در قالب ترکیبی ساده و به مدت ۱۲۰ دقیقه تهیه شده و بخشهای متنوعی مانند گفتوگو با خانواده شهدای عملیات رمضان، مستندهای کوتاه رادیویی، شعرخوانی شاعران آیینی و گفتوگو با هنرمندان فعال در حوزه هنر عاشورایی را دربرمیگیرد.
تهیهکننده «آبروی آب» با اشاره به بخشهای مختلف برنامه توضیح داد: در آیتم «علمداران بصیرت» با خانواده شهدای جنگ رمضان و شاعران آیینی گفتوگو میکنیم و در بخش «میراث علمدار» به سراغ جوانان موفقی میرویم که حضرت عباس (ع) را الگوی اخلاق و مسیر زندگی خود قرار دادهاند. همچنین در آیتم «نذر دل» گزارشگر برنامه با پیرغلامان و افرادی که سالها در روز تاسوعا نذر و خدمترسانی دارند گفتوگو میکند.
به گفته عزتی، در فواصل برنامه ارتباطهایی نیز با گزارشگران مراکز استانها برقرار میشود تا حال و هوای عزاداری تاسوعای حسینی در شهرهای مختلف کشور برای شنوندگان روایت شود.
وی با تأکید بر اهمیت پرداختن به فرهنگ ایثار در رسانه گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا، بهویژه شهدای جنگ رمضان، در کنار عزاداری برای سقای تشنهلب کربلا میتواند به تقویت هویت ملی و مذهبی جامعه کمک کند و الگوهای واقعی از جوانمردی و وفاداری را به نسل جوان معرفی کند.
ویژهبرنامه «آبروی آب» با شعار «سقای تشنهلب، روایتگر وفای بیپایان» روز چهارشنبه سوم تیر ساعت ۸ صبح به تهیهکنندگی غلامرضا عزتی، گویندگی آرمان غفاریان و نویسندگی نیلوفر قاسمی، همزمان با روز تاسوعای حسینی از رادیو صبا پخش میشود.