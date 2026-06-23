«آبروی آب»؛ روایت وفاداری از کربلا تا شهدای امروز در رادیو صبا

غلامرضا عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایده شکل‌گیری این برنامه اظهار کرد: «آبروی آب» با هدف تبیین ابعاد شخصیتی حضرت عباس (ع) به عنوان نماد وفاداری، جوانمردی و ایثار طراحی شده است. تلاش کرده‌ایم این مفاهیم را در کنار روایت‌هایی از شهدای معاصر، به‌ویژه شهدای عملیات رمضان، برای مخاطبان بازخوانی کنیم تا نشان دهیم مسیر وفاداری و فداکاری در طول تاریخ استمرار داشته است.

وی افزود: این برنامه در قالب ترکیبی ساده و به مدت ۱۲۰ دقیقه تهیه شده و بخش‌های متنوعی مانند گفت‌وگو با خانواده شهدای عملیات رمضان، مستندهای کوتاه رادیویی، شعرخوانی شاعران آیینی و گفت‌وگو با هنرمندان فعال در حوزه هنر عاشورایی را دربرمی‌گیرد.

تهیه‌کننده «آبروی آب» با اشاره به بخش‌های مختلف برنامه توضیح داد: در آیتم «علمداران بصیرت» با خانواده شهدای جنگ رمضان و شاعران آیینی گفت‌وگو می‌کنیم و در بخش «میراث علمدار» به سراغ جوانان موفقی می‌رویم که حضرت عباس (ع) را الگوی اخلاق و مسیر زندگی خود قرار داده‌اند. همچنین در آیتم «نذر دل» گزارشگر برنامه با پیرغلامان و افرادی که سال‌ها در روز تاسوعا نذر و خدمت‌رسانی دارند گفت‌وگو می‌کند.

به گفته عزتی، در فواصل برنامه ارتباط‌هایی نیز با گزارشگران مراکز استان‌ها برقرار می‌شود تا حال و هوای عزاداری تاسوعای حسینی در شهرهای مختلف کشور برای شنوندگان روایت شود.

وی با تأکید بر اهمیت پرداختن به فرهنگ ایثار در رسانه گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، در کنار عزاداری برای سقای تشنه‌لب کربلا می‌تواند به تقویت هویت ملی و مذهبی جامعه کمک کند و الگوهای واقعی از جوانمردی و وفاداری را به نسل جوان معرفی کند.

ویژه‌برنامه «آبروی آب» با شعار «سقای تشنه‌لب، روایتگر وفای بی‌پایان» روز چهارشنبه سوم تیر ساعت ۸ صبح به تهیه‌کنندگی غلامرضا عزتی، گویندگی آرمان غفاریان و نویسندگی نیلوفر قاسمی، همزمان با روز تاسوعای حسینی از رادیو صبا پخش می‌شود.

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