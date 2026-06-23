روایت عاشورا از اصفهان

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، داوود آبیان امروز سه‌شنبه ۲ تیرماه، با اشاره به جایگاه ممتاز آیین‌های عزاداری در فرهنگ غنی اصفهان گفت: محرم در اصفهان تنها یک مناسبت تقویمی یا مذهبی نیست؛ بلکه گنجینه‌ای پنهان است که در صورت برندسازی و معرفی مناسب، می‌تواند فصل تازه‌ای را در صنعت گردشگری این استان رقم بزند.

معاون گردشگری استان اصفهان بابیان اینکه میراث معنوی عاشورا ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد، ادامه داد: هدف ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق، فضای معنوی و شور حسینی در اصفهان را به یک مقصد گردشگری شاخص تبدیل کنیم. ما باید بتوانیم این آیین‌های اصیل را به نحوی به گردشگران معرفی کنیم که به عاملی برای رونق اقتصادی بخش گردشگری استان بدل شود.

او همچنین به تنوع آیین‌های عزاداری در مناطق مختلف استان اشاره کرد و افزود: از مراسم سنتی و تاریخی در بافت‌های کهن اصفهان گرفته تا آیین‌های خاص در شهرها و روستاهای استان، هر یک ظرفیت منحصربه‌فردی برای معرفی فرهنگ عاشورایی دارند و می‌توانند در قالب رویدادهای گردشگری معنوی موردتوجه قرار گیرند.

آبیان با اشاره به اهمیت افزایش «مدت‌زمان ماندگاری» گردشگران در استان تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی ما در صنعت گردشگری، افزایش مدت اقامت مسافران است. گردشگری مذهبی و رویدادمحور، به‌ویژه در ایام محرم، بستری مناسب است تا گردشگران باتجربه‌ای متفاوت از فرهنگ و معنویت اصفهان آشنا شوند؛ تجربه‌ای که قطعاً به افزایش ماندگاری آنان در استان منجر خواهد شد.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به‌ضرورت حرکت از حالت سنتی به‌سوی گردشگری رویدادمحور، تأکید کرد: مجموعه معاونت گردشگری استان اصفهان در تلاش است تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم و حمایت از برگزاری هدفمند این آیین‌ها، گردشگری محرم را به‌عنوان یکی از برندهای اصلی گردشگری استان در تقویم رویدادهای ملی و بین‌المللی تثبیت کند.

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