به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، بر اساس اعلام دبیرخانه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران مهلت ارسال اثر به این رویداد سینمایی تا ۱۲ تیر ۱۴۰۵ تمدید شد.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران (Iran OpenAir film Festival) در راستای تعامل و تبادل فرهنگی میان فیلم‌سازان ایران و جهان و با رویکرد نمایش آثار در فضای باز شکل گرفته است.

این رویداد با فراهم آوردن زمینه رشد و اعتلای سینمای نوین ایران، رویکرد خلاقانه هنری و ترویج فرهنگ سفر، گردشگری و طبیعت‌گردی را در انتخاب آثار مورد توجه قرار داده و اهدافی از جمله شناسایی و معرفی استعدادهای جوان و فیلم‌سازان نوظهور، کمک به ارتقای جایگاه سینمای ایران، ایجاد بستری برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سفر و طبیعت‌گردی و تقویت امید، پویایی و نشاط فرهنگی و اجتماعی را دنبال می‌کند.

دسترسی به مقررات آیین نامه و ثبت‌نام در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران در سایت این رویداد به نشانی https://iranopenair.ir/ امکان‌پذیر است.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغی‌پور شهریور ۱۴۰۵ در شمال کشور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/