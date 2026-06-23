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رایزنی استاندار اردبیل و مدیرعامل هواپیمایی تابان درباره توسعه پروازها و رونق گردشگری استان

رایزنی استاندار اردبیل و مدیرعامل هواپیمایی تابان درباره توسعه پروازها و رونق گردشگری استان
کد خبر : 1803346
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استاندار اردبیل در دیدار با مدیرعامل شرکت هواپیمایی تابان، راهکارهای توسعه حمل‌ونقل هوایی، افزایش پروازها و گسترش همکاری‌های گردشگری را بررسی کرد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، در دیدار با خلبان اصغر عبدالله‌پور، مدیرعامل شرکت هواپیمایی تابان، درباره افزایش پروازهای فرودگاه اردبیل و ارتقای خدمات هوایی استان گفت‌وگو کرد. 

در این نشست، افزایش تعداد پروازهای داخلی با مشارکت شرکت هواپیمایی تابان و پاسخگویی به تقاضای سفر به استان از مهم‌ترین محورهای مورد بحث بود. 

استاندار اردبیل همچنین بر ضرورت ایجاد و توسعه مسیرهای پروازی بین‌المللی از فرودگاه اردبیل تأکید کرد و گفت: توسعه پروازهای بین‌المللی گامی مؤثر در افزایش ارتباطات اقتصادی، تجاری و گردشگری استان اردبیل به شمار می‌رود. 

امامی یگانه با اشاره به نقش صنعت هوانوردی در توسعه گردشگری استان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت هواپیمایی تابان برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان، طراحی بسته‌های سفر و جذب گردشگران داخلی و خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان اردبیل در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و سلامت، خواستار همکاری بیشتر این شرکت برای تسهیل سفر گردشگران و افزایش دسترسی هوایی به استان شد. 

مدیرعامل شرکت هواپیمایی تابان نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌ها، بر افزایش پروازها، راه‌اندازی مسیرهای جدید و مشارکت در جذب گردشگر به استان اردبیل تأکید کرد.

 

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