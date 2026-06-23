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مشارکت بخش خصوص در بهره‌برداری از۲۰ بنای تاریخی اصفهان

مشارکت بخش خصوص در بهره‌برداری از۲۰ بنای تاریخی اصفهان
کد خبر : 1803345
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معاون سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از آغاز فرآیند جلب مشارکت بخش خصوصی برای مدیریت بهره‌برداری از ۲۰ بنای تاریخی مربوط به شهرستان اصفهان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدرضا اکبری امروز ۲ تیرماه با اشاره به اجرای فرآیند جلب مشارکت بخش خصوصی برای مدیریت بهره‌برداری از بناهای تاریخی شهر اصفهان بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، گفت: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این پروژه‌ها ۲.۵ همت (۲.۵ هزار میلیارد تومان) که ضمن حفاظت از بناهای تاریخی، زمینه‌ساز ایجاد ۲۵۰ فرصت شغلی پایدار و رونق اقتصادی در بافت‌های کمتر توسعه‌یافته خواهد شد. 

معاون سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های استان اصفهان با تأکید بر اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌عنوان نخستین دستگاه کشور، بسته‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بهره‌برداری از بناهای تاریخی را در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور بارگذاری کرده است، ادامه داد: این گام مهم به‌منظور شفاف‌سازی، تسهیل مشارکت خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری برداشته‌شده است. 

اکبری افزود: این اقدام، الگویی نوین برای سایر استان‌ها در حفاظت مشارکتی از میراث‌فرهنگی و توسعه اقتصادی پایدار خواهد بود.

 

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