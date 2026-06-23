به گزارش ایلنا، شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به پیش‌بینی ورود گسترده زائران از نقاط مختلف کشور گفت: «با توجه به برگزاری چهار جلسه قبلی، برآورد ما این است که از استان‌هایی همچون قم، قزوین، خراسان رضوی و خراسان شمالی جمعیت قابل توجهی وارد تهران خواهند شد و بخش زیادی از این جمعیت در محدوده منطقه ۱۱ اسکان داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای اسکان در سطح منطقه در حال آماده‌سازی است، افزود: «پیش‌بینی اولیه ما اسکان حدود ۱۳۰ هزار نفر در منطقه ۱۱ است و برای این منظور از ظرفیت مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، سوله‌ها، سالن‌های ورزشی، بوستان‌ها و زمین‌های چمن مصنوعی به‌صورت هم‌زمان استفاده خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۱ همچنین با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های خدماتی اظهار کرد: در حوزه خدمات شهری، افزایش تعداد سرویس‌های بهداشتی سیار، تأمین آب شرب، استقرار تانکرهای آب، تقویت روشنایی معابر به‌ویژه در محدوده میدان انقلاب اسلامی و استفاده از پارکینگ‌ها، پایانه‌های شهری و پاساژها برای مدیریت و استقرار جمعیت در دستور کار قرار گرفته است.

قمی با تأکید بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و نواحی منطقه گفت: «تمامی ظرفیت‌های مدیریتی، اجرایی و مردمی منطقه ۱۱ با محوریت نواحی فعال شده تا خدمات اسکان، پذیرایی، پشتیبانی و مدیریت جمعیت در بالاترین سطح ممکن ارائه شود.

وی در پایان تصریح کرد: منطقه ۱۱ با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، مراکز مذهبی، مجموعه‌های ورزشی، پاساژها و مشارکت گروه‌های مردمی، آمادگی کامل برای میزبانی از عزاداران این مراسم ملی و مذهبی را دارد.

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