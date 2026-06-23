«سیکندر» به شبکه تهران میآید
فیلم سینمایی «سیکندر» با گویندگی ۲۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این سینمایی در گونه اﮐﺸﻦ، درام و ﻣﻬﯿﺞ محصول هند در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تهران سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی کریم بیانی و صدابردار آن حسین حسنی فر است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، شراره حضرتی، امیر حکیمی، سیما رستگاران، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، ابراهیم شفیعی مهیار، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سحر صحامیان، مهسا عرفانی، بهروز علی محمدِی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، علی منصوری راد، امیر منوچهری، علی همت مومیوند، حسین نورعلی و کریم بیانی صداپیشههای این اثر بوده اند.
این فیلم درباره یک چهرهی محبوب مردمی به نام سانجی است که پس از نجات یک زن از دست پسر مزاحم وزیر، با دسیسهی وزیر روبرو میشود که همسر او سایسری را میکشد. اعضای سایسری اهدا میگردد و سانجی برای یافتن گیرندگان اعضا به بمبئی میرود و متوجه میشود که آنها همه به خاطر فقر و مشکلات اجتماعی و فرهنگی دچار مشکل شدهاند و یک تنه مشکلات آنها را حل میکند.
فیلم «سیکندر» بر ارزش نوعدوستی، مسئولیتپذیری اجتماعی و کمک به افراد نیازمند تأکید میکند و نشان میدهد که انسان میتواند از موقعیت و تواناییهای خود برای بهبود زندگی دیگران استفاده کند. فیلم اهمیت ایثار و بخشش را از طریق موضوع اهدای عضو برجسته میسازد و یادآور میشود که حتی پس از یک فقدان بزرگ نیز میتوان به زندگی دیگران امید و فرصت دوباره بخشید. این اثر بر همدلی با اقشار آسیبپذیر جامعه و توجه به مشکلات ناشی از فقر و محرومیت تأکید دارد و مخاطب را به درک بهتر شرایط دیگران فرامیخواند. فیلم همچنین ارزش شجاعت در دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر سوءاستفاده از قدرت را به تصویر میکشد. از دیگر پیامهای مثبت آن، اهمیت حفظ کرامت انسانی و تلاش برای رفع موانع اجتماعی و فرهنگی است که زندگی افراد را دشوار میسازند. فیلم نشان میدهد که رنجهای شخصی میتوانند به انگیزهای برای خدمت به دیگران و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه تبدیل شوند. همچنین فیلم، بر نقش امید، اراده و تلاش در غلبه بر مشکلات زندگی تأکید میکند. در نهایت، فیلم پیامهایی درباره محبت، فداکاری، عدالتخواهی، مسئولیت اجتماعی و تأثیر مثبت یک فرد بر زندگی بسیاری از انسانها را به مخاطب منتقل میکند.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آمادهسازی از شبکهی تهران، برای مخاطبان پخش شود.