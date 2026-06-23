پوشش ۱۰۴ مسابقه جام جهانی در تلویزیون
مهدیهاشمی، تهیهکننده ویژهبرنامه «جام ۲۶» شبکه سه سیما که مخاطبان تلویزیون او را با برنامه «فوتبال برتر» میشناسند، از تدارک گسترده رسانه ملی برای پوشش جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، هاشمیبا بیان اینکه رسانه ملی در این دوره از جام جهانی برنامهریزی ویژهای در همه بخشها داشته است، گفت: «جام ۲۶» از ۱۸ خرداد با اجرای محمدحسین میثاقی و حافظ کاظمزاده روی آنتن رفته و تا دیدار فینال جام جهانی ادامه خواهد داشت. درمجموع طی ۴۰ شب، پوشش ۱۰۴ مسابقه را بر عهده داریم و ۱۲ دیدار همزمان نیز از شبکه ورزش پخش خواهد شد
برنامهای فراتر از پخش مسابقه
این تهیهکننده با تأکید بر اینکه ساختار برنامه صرفاً به پخش مسابقات محدود نشده است، عنوان کرد: برای هر مسابقه، پوشش قبل، حین و بعد از بازی را در نظر گرفتهایم. در کنار تحلیلهای فنی، میز خبر، بررسی حواشی و اتفاقات روز جام، آیتمهای اختصاصی متعددی نیز تولید شده است.
وی ادامه داد: بخشی از برنامه بهمرور تاریخ جامهای جهانی اختصاص دارد و در آن سراغ روایتها و داستانهای کمتر شنیدهشده رفتهایم. همچنین آیتمهایی درباره مربیان حاضر در جام، سبکهای مربیگری، سوابق آنها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی کشورهای حاضر در مسابقات تولید شده است.
هاشمیبا اشاره به اهمیت این رویداد افزود: جام جهانی پربینندهترین رویداد ورزشی جهان است و طبق آمارها بیش از شش میلیارد نفر در سراسر دنیا مخاطب آن هستند. به همین دلیل معتقدم پوشش چنین رویدادی نباید صرفاً به نتایج مسابقات محدود شود.
وی تصریح کرد: در «جام ۲۶» تلاش کردهایم تصویری کامل از جام جهانی ارائه دهیم؛ از فوتبال و مسائل فنی گرفته تا روایتهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی مرتبط با کشورهای حاضر در رقابتها. به نظرم مهمترین ویژگی این برنامه همین نگاه جامع است.
تهیهکننده «جام ۲۶» با اشاره به ویژگی خاص این دوره از جام جهانی برای مخاطب ایرانی گفت: این رقابتها در جایی برگزار میشود که در ماههای اخیر علیه ملت ایران اقدامات خصمانهای داشته و همین مسئله باعث شده نگاه مردم ایران به این دوره از مسابقات متفاوت باشد.
هاشمیبا اشاره به انتخاب دو چهره شناختهشده، محمدحسین میثاقی و حافظ کاظمزاده، توضیح داد: در انتخاب مجریان، گزارشگران و کارشناسان تلاش کردیم از ترکیب جوانی، تجربه، تخصص و شناخت فوتبال روز استفاده کنیم. خوشبختانه تیم «فوتبال برتر» طی سالهای اخیر تجربه پوشش جام جهانی ۲۰۲۲، دو دوره اخیر جام ملتهای اروپا و دو دوره اخیر جام ملتهای آسیا را در کارنامه دارد.
وی یادآور شد: بسیاری از تجربیات موفق آن رویدادها در طراحی و اجرای «جام ۲۶» مورداستفاده قرار گرفته و درواقع آنچه امروز روی آنتن میبینید، حاصل تجربیات چند سال اخیر ما در پوشش رویدادهای بزرگ فوتبال جهان است
مهمانانی از دل فوتبال ایران و جهان
این تهیهکننده درخصوص مهمانان برنامه گفت: معیار اصلی ما در انتخاب مهمانان، تخصص، اعتبار فنی و تجربه بوده است. تلاش کردهایم از مربیان، سرمربیان و چهرههای معتبر فوتبال ایران دعوت کنیم تا تحلیلهای برنامه بر پایه دانش فنی و تجربه شکل بگیرد.
به گفتههاشمی، محسن مسلمان، مهدی تارتار، سعید اخباری، حمید مطهری، محسن بیاتینیا، محمد نوری، عبدالله ویسی، محمد نصرتی، محمد ربیعی و سیاوش اکبرپور ازجمله مهمانان و کارشناسانی هستند که به برنامه دعوت میشوند.
وی ادامه داد: تلاش کردهایم از مهمانان بینالمللی هم بهره ببریم. در ویژهبرنامه افتتاحیه، علی قلیزاده مهمان برنامه بود؛ بازیکنی که به دلیل مصدومیت جام جهانی را از دست داد و میتوانست یکی از مسافران این رقابتها باشد. همچنین روبرتو دونادونی، سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا، بهصورت اسکایپی در برنامه حضور پیدا کرد و حمید مظهری نیز تحلیل فنی مسابقه افتتاحیه را بر عهده داشت
هوش مصنوعی و فناوری در خدمت روایت
تهیهکننده «جام ۲۶» نقش فناوریهای نوین ازجمله هوش مصنوعی را در تولید این برنامه مؤثر دانست و گفت: یکی از موضوعاتی که از ابتدا موردتوجه ما قرار داشت، استفاده از فناوریهای نوین در تولید محتوا بود. در «جام ۲۶» از ظرفیتهای گرافیکی روز، ابزارهای جدید تولید تلویزیونی و همچنین فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در برخی آیتمها استفاده شده است.
وی افزود: هدف ما این بوده که این ابزارها در خدمت روایت برنامه باشند و به جذابیت بصری و کیفیت محتوایی آن کمک کنند. به همین دلیل تلاش کردهایم از فناوری نه بهعنوان یک عنصر تزئینی، بلکه بهعنوان ابزاری برای روایت بهتر داستانهای جام جهانی استفاده کنیم.
ارتباط دائمی با گروههای اعزامی و گزارشهای میدانی
هاشمی در پایان درباره ارتباط برنامه با گروههای اعزامی و گزارشهای میدانی مستقیم گفت: برای پوشش جام جهانی ۲۰۲۶ در سطح سازمان صداوسیما تدارک گستردهای دیده شده و گروههای مختلفی در کشورهای میزبان مستقر هستند. در حال حاضر علاوه بر حضور خبرنگار و گزارشگر اعزامی در اردوی تیم ملی ایران در مکزیک، گروههای اعزامی رسانه ملی در آمریکا و کانادا نیز حضور دارند و بهصورت مستمر آخرین اخبار، گزارشها و حواشی جام جهانی را پوشش میدهند.
وی ادامه داد: ارتباط میان این گروهها و گروه تولید «جام ۲۶» بهصورت دائمیبرقرار است و بخش مهمی از محتوای برنامه از طریق همین ارتباط مستقیم تأمین میشود. همچنین پیش از آغاز رقابتها نیز گروه تولید برنامه در اردوی تیم ملی حضور پیدا کرد و مجموعهای از گفتوگوها و آیتمهای اختصاصی، از مصاحبههای فنی و جدی گرفته تا آیتمهای چالشی و سرگرمکننده با بازیکنان و اعضای کادر فنی، ضبط شده است.
هاشمی در خصوص هماهنگی شبکههای مختلف سیما برای پوشش حداکثری مسابقات گفت: در کنار برنامه «جام ۲۶» در شبکه سه، شبکه ورزش نیز علاوه بر پوشش دیدارهای همزمان، دو ساعت برنامه تحلیلی روزانه را در جدولپخش دارد و برنامه «ورزش و مردم» از شبکه یک نیز به این رویداد میپردازد. این یعنی تمام ظرفیتهای رسانه ملی برای ارائه بهترین پوشش ممکن بسیج شدهاند
دکوری با رویکرد «علیه فراموشی»
تهیهکننده ویژهبرنامه «جام ۲۶» با تأکید بر اینکه تمام ظرفیتهای رسانه ملی برای پوشش این رویداد بزرگ بسیج شدهاند، از جزئیات فنی و مفهومی دکور این برنامه سخن گفت و افزود: دکور ما صرفاً یک طراحی تلویزیونیِ مدرن نیست؛ پشت آن یک ایده مشخص وجود دارد: «دکور علیه فراموشی»
وی افزود: این دکور با الهام از «تالار دوازدههزار نفری آزادی» طراحی شده است؛ مجموعهای که در جریان تجاوز اخیر امریکایی-صهیونیستی به کشورمان تخریب شد. ما معتقدیم رسانه تنها مسئول اطلاعرسانی نیست و در قبال حافظه تاریخی جامعه نیز مسئولیت دارد. به همین دلیل تلاش کردیم این مفهوم را در طراحی صحنه بازتاب دهیم.
به گفتههاشمی، در کنار این مفهوم محوری، از المانهای مدرن، گرافیکهای پیشرفته، فناوریهای روز و عناصر بصری مرتبط با جام جهانی بهره گرفته شده تا فضایی جذاب، متفاوت و درعینحال معنادار برای مخاطب خلق شود.
نگاهی نزدیکتر به تیم ملی
هاشمی درباره بازتاب حضور ایران در این رقابتها گفت: بدون شک، تیم ملی ایران مهمترین موضوع برای مخاطبان ماست. ما پیش از آغاز مسابقات در اردوی تیم ملی حضور یافتیم و گفتوگوهای اختصاصی متعددی با بازیکنان و کادر فنی ضبط کردیم؛ از سرمربی تیم ملی تا ملیپوشان که در آیتمهای مختلف و حتی تیزرهای معرفی برنامه حضور دارند. هدف ما این است که مردم تصویر کاملتری از فضای حاکم بر اردوی تیم ملی و حالوهوای ملیپوشان داشته باشند.
این تهیهکننده در پایان، ترکیبِ «تجربه، تولید اختصاصی و ظرفیت گسترده رسانه ملی» را برگ برنده این برنامه دانست و تصریح کرد: تیم «فوتبال برتر» با تکیه بر تجربه پوشش جام جهانی ۲۰۲۲، دو دوره یورو و دو دوره جام ملتهای آسیا، سعی کرده است بهترین قالبهای موفق گذشته را با نگاهی نو ارائه دهد.
وی افزود: آنچه امروز روی آنتن میبینید، حاصل تلاش جمعی بخشهای مختلف رسانه ملی، شخص رئیس سازمان و شورای عالی ورزش است. امیدواریم بتوانیم پوششی در شأن ملت ایران از پربینندهترین رویداد ورزشی جهان ارائه دهیم.