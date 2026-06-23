به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، هم‌زمان با برگزاری مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، شبکه سه برنامه‌ ویژه‌ای را برای پوشش زنده و تحلیل این رویداد مهم ورزشی تدارک دیده است.

علاقه‌مندان و دنبال‌کنندگان حرفه‌ای ورزش والیبال می‌توانند تمامی دیدارهای این دوره از مسابقات را که از تاریخ سوم تا هفتم تیرماه برگزار می‌شود، از طریق برنامه تخصصی «توپ و تور» به صورت زنده و مستقیم دنبال کنند. این برنامه علاوه بر پخش مسابقات، با دعوت از کارشناسان و مربیان این رشته، به تحلیل فنی بازی‌ها و حواشی جذاب رقابت‌های لیگ ملت‌ها خواهد پرداخت.