پخش زنده رقابتهای لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ از شبکه سه
شبکه سه سیما با برنامه تخصصی «توپ و تور»، مسابقات حساس لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ را از سوم تا هفتم تیرماه به صورت مستقیم برای علاقهمندان به ورزش والیبال پوشش میدهد.
علاقهمندان و دنبالکنندگان حرفهای ورزش والیبال میتوانند تمامی دیدارهای این دوره از مسابقات را که از تاریخ سوم تا هفتم تیرماه برگزار میشود، از طریق برنامه تخصصی «توپ و تور» به صورت زنده و مستقیم دنبال کنند. این برنامه علاوه بر پخش مسابقات، با دعوت از کارشناسان و مربیان این رشته، به تحلیل فنی بازیها و حواشی جذاب رقابتهای لیگ ملتها خواهد پرداخت.