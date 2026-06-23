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پخش زنده رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از شبکه سه

پخش زنده رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از شبکه سه
کد خبر : 1803286
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شبکه سه سیما با برنامه تخصصی «توپ و تور»، مسابقات حساس لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ را از سوم تا هفتم تیرماه به صورت مستقیم برای علاقه‌مندان به ورزش والیبال پوشش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، هم‌زمان با برگزاری مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، شبکه سه برنامه‌ ویژه‌ای را برای پوشش زنده و تحلیل این رویداد مهم ورزشی تدارک دیده است.

علاقه‌مندان و دنبال‌کنندگان حرفه‌ای ورزش والیبال می‌توانند تمامی دیدارهای این دوره از مسابقات را که از تاریخ سوم تا هفتم تیرماه برگزار می‌شود، از طریق برنامه تخصصی «توپ و تور» به صورت زنده و مستقیم دنبال کنند. این برنامه علاوه بر پخش مسابقات، با دعوت از کارشناسان و مربیان این رشته، به تحلیل فنی بازی‌ها و حواشی جذاب رقابت‌های لیگ ملت‌ها خواهد پرداخت.

 

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