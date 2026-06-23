مراسم «حماسه حسینی در آیینه شعر و ادب فارسی»
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، مراسم «حماسه حسینی در آیینه شعر و ادب فارسی» را با حضور و سخنرانی جمعی از پژوهشگران حوزه ادب، هنر و اندیشه در فضای مجازی برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، در این رویداد که سه شنبه دوم تیرماه 1405 ساعت 15 برگزار خواهد شد، عبدالرضا مظاهری استاد عرفان اسلامی و عضو شورای مشاوران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، داود فتحعلی بیگی استاد هنرهای نمایشی، ناصر فیض شاعر و محقق ادبی و محمود شالویی سخنرانی خواهند کرد.
گفتنی است: حماسه حسینی در شعر و ادب فارسی یکی از ماندگارترین سرچشمههای الهام برای شاعران و نویسندگان بوده است؛ از اینرو، از مرثیههای کلاسیک تا سرودههای معاصر؛ مفاهیمی چون آزادگی، ایثار، حقطلبی و مقاومت در پرتو واقعه عاشورا بازتاب یافتهاند.
همچنین هنر آیینیِ تعزیه بهعنوان جلوهای نمایشی و ادبی، نقش مهمی در انتقال عاطفه، روایت و فرهنگ عاشورایی در میان نسلهای مختلف ایفا کرده است.
این میراث فرهنگی و ادبی، افزون بر حفظ پیوند جامعه با ارزشهای دینی، زمینهساز آفرینش آثار هنری و ادبی اثرگذار در تاریخ فرهنگ ایرانی شده است.