حسین اینجاست!
تازهترین سروده افشین علا با عنوان «حسین اینجاست!» منتشر شد.
به گزارش ایلنا، افشین علا تازهترین سروده خود با عنوان «حسین اینجاست!» را به آنچه در کربلا بر امام شهیدمان گذشته است، اختصاص داد.
متن سروده علا چنین است:
فغان از غصهها، دلشورهها، غمها
فغان از ازدحام سوگ و ماتمها
چرا حس میکنم فرقی است بیپایان
میان این محرم با محرمها؟
حسین اینجاست اما بر جراحاتش
پزشکان از نمک سازند مرهمها
علی با ماست اما بین ما و او
چه بسیارند حائل، ابنملجمها
در این ره، ساربانا من کم آوردم!
زیادند آشنایان، بگذر از کمها
سراشیبی مرا خم کرد، برگشتم
بمانای جاده با این پیچ و این خمها
به حاجی عرض کن این سعی باطل را
نمیشویند حتی آب زمزمها
خوشا آنان که در میدان همان اول
به خون خفتند در خط مقدمها
ز پشت قابها در کنج تنهایی
مرا کافیاست چشمانداز پرچمها
اگر باشد بهشتم دست شدادان
همان بهتر بسوزم در جهنمها
تو کز شیطان گریزانی مباش ایمن
از آدمها از آدمها از آدمها