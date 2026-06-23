آغازی بر یک سال معنوی؛
رویدادهای هشتم محرم
۸ محرم هشتمین روز از اولین ماه هجری قمری است. در این روز رویدادهایی مثل دیدار امام حسین با عمر بن سعد، فرستادن حضرت عباس برای آوردن آب و درگذشت ملا علی زنجانی اتفاق افتاده است.
به گزارش ایلنا، هشتم محرم سال ۶۱ هجری قمری، روزی است که در آن فاصله تا روز عاشورا کمتر شد و فشار بر امام حسین (ع) و یارانش به اوج خود نزدیک گردید. در این روز، دشمن آمادهسازی نهایی برای جنگ را انجام داد و امام و یارانش خود را برای روز سرنوشتساز فردا آماده کردند.
«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۱۱۹»
وقایع مهم روز هشتم محرم
آمادهسازی نیروهای دشمن: لشکر عمر بن سعد برای جنگ آماده شد
تداوم قطع آب: آب همچنان بر امام و یارانش بسته بود
افزایش فشار روانی: فشار بر کاروان امام به اوج نزدیک میشد
عبادت و مناجات امام: امام و یارانش به نماز و دعا مشغول بودند
آمادگی برای شهادت: همه خود را برای روز عاشورا آماده میکردند
«بحارالانوار، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۳۶»
آمادهسازی لشکر دشمن
در روز هشتم محرم، عمر بن سعد فرمان داد تا نیروهایش برای جنگ آماده شوند. لشکر دشمن که به حدود ۳۰ هزار نفر رسیده بود، در حال سازماندهی نهایی بود.
فرماندهان لشکر شامل افرادی مانند شمر بن ذیالجوشن، حر بن یزید ریاحی، و دیگران بودند که هر کدام مسئولیت بخشی از لشکر را بر عهده داشتند.
«تاریخ تحلیلی اسلام، جلد ۳، بخش ۱، صفحه ۱۸۰»
تداوم محاصره و قطع آب
در روز هشتم محرم، آب همچنان بر امام و یارانش بسته بود. این هفتمین روز از قطع کامل آب بود و تشنگی به اوج خود رسیده بود.
کودکان و سالمندان بیشترین فشار را تحمل میکردند. صدای گریه کودکان از تشنگی در خیمهها شنیده میشد.
«مقتل الحسین، خوارزمی، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۱۱۹»
فشار روانی بر کاروان امام
در روز هشتم محرم، فشار روانی بر کاروان امام به اوج خود نزدیک میشد:
آگاهی از شهادت: امام و یارانش میدانستند که فردا روز شهادت است.
نگرانی اهل بیت: زنان و کودکان نگران سرنوشت امام بودند.
صدای گریه کودکان: کودکان از تشنگی بیتابی میکردند.
صبر حضرت زینب (س): حضرت زینب (س) با صبر و شکیبایی، به تسلی دیگران میپرداخت.
«نهضت حسین (ع)، جلد ۴، بخش ۱، صفحه ۲۰۳»
عبادت و مناجات امام
در میان این همه فشار و تهدید، امام حسین (ع) و یارانش به عبادت خدا ادامه دادند. نقل شده است که امام در شب هشتم محرم، به نماز و مناجات با خدا مشغول بودند و از خداوند یاری میطلبیدند.
این رفتار نشان میدهد که امام (ع) در سختترین شرایط، ارتباط خود را با خدا قطع نکردند و به قدرت الهی توکل داشتند.
«تفسیر المیزان (ترجمه)، جلد ۵، بخش ۱، صفحه ۲۲۸»
پیامهای روز هشتم محرم
نزدیکشدن به شهادت: روز هشتم، روز نزدیکشدن به روز سرنوشتساز بود.
آمادگی برای فداکاری: امام و یارانش خود را برای شهادت آماده میکردند.
صبر و استقامت: با وجود فشار شدید، صبور بودند.
توکل بر خدا: در سختترین شرایط، به خدا پناه بردند.
تداوم عبادت: حتی در آستانه شهادت، عبادت را ترک نکردند.
«عیون اخبار الرضا، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۸۰»
زیارت روز هشتم محرم
در این روز، زیارت امام حسین (ع) و خواندن زیارت عاشورا سفارش شده است. همچنین خواندن این دعا مستحب است:
«اللَّهُمَّ قَوِّنِی عَلَی إِقَامَةِ أَمْرِکَ وَ اسْتِعَانَةِ أَوْلِیَائِکَ وَ مُجَانَبَةِ أَعْدَائِکَ»
(خدایا! مرا بر اقامه امرت و یاری اولیایت و دوری از دشمنانت توانا گردان.)
«ثواب الاعمال، شیخ صدوق، بخش ۱، صفحه ۲۸۴»
روز هشتم محرم، روزی بود که فاصله تا عاشورا کمتر میشد. اما امام و یارانش نلرزیدند و تسلیم نشدند. این درس بزرگی برای ماست که: در برابر فشارها و تهدیدها نباید ایمان خود را از دست داد، عبادت و مناجات با خدا، در سختترین شرایط نیز باید ادامه یابد و آمادگی برای فداکاری، کلید پیروزی در راه حق است.
روز هشتم محرم، روز نزدیکشدن به عاشورا بود. روزی که دشمن آمادهسازی نهایی برای جنگ را انجام داد و امام و یارانش خود را برای شهادت آماده کردند.
منابع: لهوف (سید بن طاووس)، بحارالانوار (علامه مجلسی)، تاریخ تحلیلی اسلام، مقتل الحسین (خوارزمی)، نهضت حسین (ع)، تفسیر المیزان (علامه طباطبایی)، عیون اخبار الرضا (شیخ صدوق)، مصباح المتهجد، ثواب الاعمال
در هشتمین روز از محرم رویدادهای مختلفی در عاشورا و دیگر سالها رخ داده است:
• ۶۱ق. دیدار امام حسین با عمر بن سعد
• ۶۱ق. قحط آب در خیمههای حسینی
• ۶۱ق. تشنگی در اردوگاه امام حسین
• ۶۱ق. فرستادن حضرت عباس برای آوردن آب
• ۶۱ق. همراهی نافع بن هلال جملی با حضرت عباس
• ۶۱ق. پرچمداری نافع بن هلال جملی
• ۶۱ق. گفتگوی عمرو بن حجاج زبیدی با نافع بن هلال جملی
• ۳۲۹ق. ولادت ابوسهل کوهی
• ۶۴۷ق. ولادت سید بن طاووس
• ۱۲۹۰ق. درگذشت ملا علی زنجانی
• ۱۳۲ق. فرماندهی حسن بن قحطبه بر مقدمه سپاه
• ۲۳۰ق. رفتن فرنگیان به اِشبیلیه
• ۱۲۷۳ق. دیدار عیسیخان بردرانی با حسینخان یوزباشی