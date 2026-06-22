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داوران جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۶ معرفی شدند

داوران جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۶ معرفی شدند
کد خبر : 1803106
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ترکیب هیات داوران بخش مسابقه هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز به ریاست مگی جیلنهال اعلام شد.

به گزارش ایلنا، ترکیب هیات داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم ونیز امسال معرفی شد و «جانی تو» چهره سرشناس سینمای هنگ‌کنگ، «کوثر بن هنیه» کارگردان تونسی، «شهربانو سادات» فیلمساز افغانستانی، در کنار مگی جیلنهال به عنوان رئیس پیش‌تر اعلام‌شده هیات داوران قرار گرفته‌اند.

دیگر اعضای هیات داوران عبارتند از خاویر جیانولی، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس فرانسوی که سه بار برای شیر طلای ونیز رقابت کرده است، دانیل بلومبرگ، آهنگساز و هنرمند بریتانیایی که برای موسیقی فیلم «بروتالیست» برنده اسکار شد و فرانچسکو کازتی، استاد علوم انسانی و مطالعات فیلم و رسانه در دانشگاه ییل.

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