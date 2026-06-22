به گزارش ایلنا، حسین اناری درباره شکل‌گیری این اثر می‌گوید: «ابتدا یک مکان در ذهن داشتم و متن را بر اساس آن نوشتم.» او در روند تولید اثر، «ندانستن» را بخشی از فرآیند کشف می‌داند و معتقد است اگر کارگردان از ابتدا بداند قرار است در پایان به چه چیزی برسد، ویژگی زنده و بکر تمرین از بین می‌رود.

به گفته اناری، «اَمپاس» در بازی‌ها به واقع‌گرایی نزدیک است، اما در فرم اجرایی و مداخله عناصر صحنه، به ساختاری پست‌دراماتیک می‌رسد. این کارگردان نسبت اصلی اثر با دغدغه‌های شخصی خود را «ادبیات» و به طور مشخص «شعر» عنوان می‌کند و سه واژه «شک»، «اعتماد» و «خویش» را نزدیک‌ترین کلمات به جهان نمایش می‌داند.

او درباره تجربه مخاطب پس از تماشای نمایش، پاسخی قطعی ندارد و معتقد است تجربه زیسته‌ای که هر تماشاگر با خود از سالن خارج می‌کند، امری شخصی و کشف‌ناشدنی است. اناری همچنین در پاسخ به جمله‌ای که پیش از ورود به سالن به مخاطبان می‌گوید، تنها یک عبارت را برمی‌گزیند: «شک خود حقیقت است.»

علی تاریمی، محمد عبدالوند و عارف کبیری بازیگران این نمایش هستند.

دیگر عوامل «اَمپاس» عبارت‌اند از: دستیار کارگردان عارف کبیری، طراح نور علیرضا میرانجمی، طراح صحنه و لباس حسین اناری، طراح گریم شیرین منصوری، طراح گرافیک محمد حمامی، عکاس امید حیدری، تمرین‌نگار و مجری نور کیمیا شیخ، ساخت دکور احمد اناری، گرافیک صحنه محمدحسن خبیری، مدیر صحنه ادیب پورموسوی، برنامه‌ریز اجرا علی فتحی، مدیر تبلیغات و روابط عمومی آیدا سرمست، ویدئو آرتیست عمران هاشمی، موشن آرتیست مجتبی روحامیان و ای‌آی آرتیست Damien.

نمایش «اَمپاس» از ۲۱ تیرماه، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه خواهد رفت.

انتهای پیام/