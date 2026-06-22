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مراسم «حماسه حسینی در آیینه شعر و ادب فارسی» برگزار می‌‌شود

مراسم «حماسه حسینی در آیینه شعر و ادب فارسی» برگزار می‌‌شود
کد خبر : 1803076
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انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراسم «حماسه حسینی در آیینه شعر و ادب فارسی» را برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، مراسم «حماسه حسینی در آیینه شعر و ادب فارسی» را با حضور و سخنرانی جمعی از پژوهشگران حوزه ادب، هنر و اندیشه در فضای مجازی برگزار می‌کند. 

در این رویداد که سه شنبه دوم تیرماه 1405 ساعت 15 برگزار خواهد شد، عبدالرضا مظاهری استاد عرفان اسلامی و عضو شورای مشاوران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، داود فتحعلی بیگی استاد هنرهای نمایشی، ناصر فیض شاعر و محقق ادبی و محمود شالویی سخنرانی خواهند کرد. 

گفتنی است: حماسه حسینی در شعر و ادب فارسی یکی از ماندگارترین سرچشمه‌های الهام برای شاعران و نویسندگان بوده است؛ از اینرو، از مرثیه‌های کلاسیک تا سروده‌های معاصر؛ مفاهیمی چون آزادگی، ایثار، حق‌طلبی و مقاومت در پرتو واقعه عاشورا بازتاب یافته‌اند. 

همچنین هنر آیینیِ تعزیه به‌عنوان جلوه‌ای نمایشی و ادبی، نقش مهمی در انتقال عاطفه، روایت و فرهنگ عاشورایی در میان نسل‌های مختلف ایفا کرده است. 

این میراث فرهنگی و ادبی، افزون بر حفظ پیوند جامعه با ارزش‌های دینی، زمینه‌ساز آفرینش آثار هنری و ادبی اثرگذار در تاریخ فرهنگ ایرانی شده است.

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