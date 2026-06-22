به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، شهاب مالمیر، سخنگو و مدیر روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و افزایش سفرهای زمینی زائران ایرانی به عتبات عالیات، اظهار کرد: همه‌ساله با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورای حسینی و همچنین در طول ماه‌های محرم و صفر، شمار قابل توجهی از هموطنان با استفاده از خودروهای شخصی عازم شهرهای زیارتی عراق می‌شوند؛ از این‌رو همراه داشتن اسناد و مدارک بین‌المللی معتبر، از الزامات اساسی این سفرها به شمار می‌رود و نقشی تعیین‌کننده در تسهیل، تسریع و انتظام‌بخشی به فرآیند ترددهای برون‌مرزی ایفا می‌کند.

وی با تشریح خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای پشتیبانی از سفرهای زمینی خارجی افزود: «کارنه دوپاساژ» یا گذربرگ گمرکی خودرو، یکی از مهم‌ترین اسناد مورد نیاز برای خروج موقت خودرو از کشور است که می‌تواند ضمن تسهیل فرآیندهای گمرکی، زمینه تردد آسان‌تر و مطمئن‌تر خودروها در مبادی مرزی را فراهم سازد.

مالمیر با بیان اینکه استفاده از کارنه دوپاساژ موجب کاهش تشریفات اداری و گمرکی در مرزهای ورودی و خروجی می‌شود، تصریح کرد: این سند بین‌المللی علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و هزینه‌های سفر، به‌ویژه برای مالکان خودروهایی که در طول سال چندین سفر خارجی انجام می‌دهند، مزایای فراوانی به همراه دارد و فرآیند ورود و خروج موقت خودرو را با سهولت بیشتری همراه می‌سازد.

سخنگو و مدیر روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی همچنین از توسعه خدمات الکترونیکی این مجموعه خبر داد و گفت: زائرانی که نسبت به دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی اقدام می‌کنند، از این پس علاوه بر نسخه فیزیکی، به نسخه پشتیبان دیجیتال گواهینامه خود نیز دسترسی خواهند داشت و می‌توانند از طریق لینک اختصاصی، نسخه‌ای دارای قابلیت اعتبارسنجی برخط را در اختیار داشته باشند.

وی افزود: راه‌اندازی این خدمت نوین در راستای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سهولت دسترسی به اسناد بین‌المللی و پاسخگویی مؤثر به نیازهای روزافزون مسافران خارجی صورت گرفته است تا متقاضیان بتوانند در کنار نسخه فیزیکی، از مزایای نسخه دیجیتال گواهینامه نیز بهره‌مند شوند.

مالمیر با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و آمادگی پیش از آغاز سفر اظهار کرد: هموطنانی که قصد دارند در ایام ماه‌های محرم و صفر با خودروی شخصی به عتبات عالیات و کربلای معلی سفر کنند، لازم است پیش از عزیمت، نسبت به دریافت کارنه دوپاساژ، گواهینامه رانندگی بین‌المللی و سایر اسناد مورد نیاز اقدام کنند تا این سفر معنوی را با آرامش، اطمینان و سهولت بیشتری به انجام رسانند.

وی خاطرنشان کرد: هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق تماس با شماره‌های ۰۲۱-۸۸۵۰۰۲۰۹ الی ۱۱ یا مراجعه به بخش صدور اسناد در پایگاه اینترنتی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اقدام کنند. همچنین کارشناسان دفتر مرکزی صدور اسناد و مدارک بین‌المللی کانون، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ در محل دفتر مرکزی، آماده ارائه خدمات به متقاضیان هستند.

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