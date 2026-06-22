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ایستگاه مترو سرسبز میزبان نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» شد/ بازخوانی زخم‌های جنگ بر پیکره میراث تمدنی ایران

ایستگاه مترو سرسبز میزبان نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» شد/ بازخوانی زخم‌های جنگ بر پیکره میراث تمدنی ایران
کد خبر : 1803069
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نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با محوریت بازنمایی خسارات و آسیب‌های واردشده به میراث تاریخی و فرهنگی ایران در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونی در جنگ رمضان، در ادامه برنامه‌های آگاهی‌بخش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ایستگاه مترو سرسبز افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، در ادامه برگزاری سلسله نمایشگاه‌های «ایستاده در غبار» و در راستای تبیین ابعاد خسارات وارده به میراث‌فرهنگی کشور در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونی در جنگ رمضان، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در ایستگاه مترو سرسبز افتتاح و در معرض دید عموم شهروندان قرار گرفت.

این نمایشگاه به همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شده و شامل مجموعه‌ای از تصاویر مستند از آسیب‌ها و خسارات واردشده به بناها و محوطه‌های تاریخی ایران است؛ تصاویری که بخشی از پیامدهای جنگ بر سرمایه‌های تمدنی و هویتی کشور را روایت می‌کند.

برگزاری این نمایشگاه در ایستگاه مترو سرسبز، به‌عنوان یکی از کانون‌های پرتردد شبکه حمل‌ونقل عمومی شرق تهران، با هدف گسترش دامنه آگاهی عمومی، تقویت مسئولیت اجتماعی در قبال صیانت از میراث‌فرهنگی و آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با اهمیت حفاظت از آثار تاریخی کشور صورت گرفته است.

نمایشگاه «ایستاده در غبار» افزون بر بازنمایی ابعاد خسارات واردشده به آثار تاریخی، تلاشی است برای ثبت و بازخوانی بخشی از حافظه معاصر ملت ایران و تاکید بر این حقیقت که میراث‌فرهنگی، تجلی هویت، تاریخ و استمرار تمدنی یک ملت به‌شمار می‌رود.

سلسله نمایشگاه‌های «ایستاده در غبار» در قالب برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سایر ایستگاه‌های مترو و فضاهای عمومی پایتخت نیز ادامه خواهد یافت.

 

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