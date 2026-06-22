ایران خواستار بازنگری در سازوکار انتخاب «پایتخت گردشگری اسلامی» شد
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در دهمین نشست کمیته هماهنگی گردشگری سازمان همکاری اسلامی (OIC) در تاشکند ازبکستان، ضمن تأکید بر گسترش همکاریهای گردشگری میان کشورهای اسلامی، خواستار بازنگری در سازوکار انتخاب «پایتخت گردشگری اسلامی» با هدف افزایش بهرهمندی همه مناطق عضو این سازمان از مزایای این عنوان شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، بررسی راهکارهای تقویت همکاریهای چندجانبه در حوزه گردشگری، افزایش تبادلات گردشگری میان کشورهای اسلامی، توسعه گردشگری فرهنگی، تاریخی، سلامت و حلال، تسهیل سفر و بهرهبرداری از ظرفیتهای مشترک اعضای سازمان همکاری اسلامی از مهمترین محورهای دهمین نشست کمیته هماهنگی گردشگری سازمان همکاری اسلامی (OIC) در تاشکند ازبکستان بود.
یکی از مهمترین دستور کارهای این نشست، بررسی و ارزیابی شهرهای نامزد کسب عنوان «پایتخت گردشگری سازمان همکاری اسلامی» برای سالهای ۲۰۲۸، ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ۱۰ عضو کمیته ارزیابی انتخاب پایتخت گردشگری OIC، در فرآیند بررسی و انتخاب شهرهای نامزد مشارکت دارد و نقش مؤثری در این روند ایفا می کند.
براساس تقسیمبندی منطقهای سازمان همکاری اسلامی، انتخاب پایتخت گردشگری سال ۲۰۲۸ به کشورهای منطقه آفریقا، سال ۲۰۲۹ به کشورهای عربی و سال ۲۰۳۰ به کشورهای آسیایی اختصاص یافته است. نتایج نهایی این ارزیابیها آذر سال ۱۴۰۵ در سیزدهمین نشست وزرای گردشگری سازمان همکاری اسلامی در دوحه قطر به طور رسمی اعلام میشود.
در این نشست همچنین بر آثار گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انتخاب یک شهر به عنوان «پایتخت گردشگری OIC» تأکید شد؛ عنوانی که میتواند با افزایش سرمایهگذاری، رونق اقتصادی، توسعه زیرساختهای گردشگری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شهرهای منتخب در سطح ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، زمینهساز توسعه پایدار و افزایش تعاملات بینالمللی شود.
۶ پیشنهاد ایران برای توسعه گردشگری جهان اسلام
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در این نشست با توجه به ظرفیتهای کمنظیر ایران در حوزه گردشگری، آمادگی کشورمان را برای مشارکت فعال در برنامهها و ابتکارات مشترک سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد و شش پیشنهاد راهبردی از جمله توسعه مسیرهای گردشگری میراث و تمدن اسلامی، راهاندازی شبکه گردشگری حلال سازمان همکاری اسلامی، برگزاری نمایشگاه و انجمن سالانه گردشگری اسلامی، تسهیل روادید و ارتقای تعاملات میان کشورها برای افزایش سفر گردشگران، گسترش همکاریها در حوزه گردشگری سلامت و پزشکی و همچنین بازنگری در سازوکار انتخاب پایتخت گردشگری اسلامی را برای توسعه همکاریهای گردشگری میان کشورهای عضو ارائه داد.
مسلم شجاعی پیشنهاد داد: با توجه به تقسیمبندی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سه منطقه آسیا، کشورهای عربی و آفریقا، هر سال یک شهر از هر یک از این سه منطقه به طور همزمان به عنوان «پایتخت گردشگری سازمان همکاری اسلامی» انتخاب شود.
وی افزود: اجرای این پیشنهاد میتواند ضمن ایجاد توازن و عدالت منطقهای، زمینه بهرهمندی تعداد بیشتری از کشورهای عضو از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این عنوان را فراهم کرده و به توسعه متوازن گردشگری در جهان اسلام کمک کند. این پیشنهاد مورد توجه اعضای کمیته قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسیهای کارشناسی، در نشستهای آتی و همچنین اجلاس وزرای گردشگری سازمان همکاری اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.حضور جمهوری اسلامی ایران در این رویداد مهم منطقهای، در راستای دیپلماسی فعال گردشگری، معرفی ظرفیتهای متنوع کشور، توسعه تعاملات با کشورهای اسلامی و پیگیری ابتکارات مشترک برای ارتقای جایگاه گردشگری جهان اسلام در عرصه بینالمللی ارزیابی میشود.
انعقاد تفاهمنامه توسعه گردشگری سبز و حمایت از تأسیسات پایدار در کشور
تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جامعه حرفهای کشوری مجتمعهای گردشگری رفاهی، تفریحی و پذیرایی و شرکت تپش توسعه پایدار شهر سبز با هدف توسعه گردشگری سبز و حمایت از ایجاد و بهسازی تأسیسات گردشگری پایدار در کشور منعقد شد.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز، هدف اصلی از انعقاد این تفاهمنامه را ایجاد سازوکارهای مؤثر برای توسعه گردشگری سبز از طریق حمایت از احداث، بهسازی و نوسازی تأسیسات گردشگری با رویکرد مدیریت بهینه مصرف انرژی و آب، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت پسماند عنوان کرد.
محمد جهانشاهی با توجه به چالشهای موجود، گفت: با وجود اهمیت روزافزون پایداری، هنوز ارتباط منسجم میان فعالان صنعت ساختمان، سرمایهگذاران و مدیران تأسیسات گردشگری شکل نگرفته است. نبود دانش فنی تخصصی و چالشهای مربوط به توجیه اقتصادی ساختمانهای سبز از مهمترین موانع توسعه این رویکرد در کشور محسوب میشود.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش و ترویج، تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این تفاهمنامه، اجرای برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی برای مجموعههای گردشگری کشور بخصوص بیش از سه هزار و ۲۰۰ واحد گردشگری بینراهی با هدف ارتقای آگاهی و تسهیل بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه گردشگری پایدار است.
جهانشاهی تصریح کرد: در الگوی گردشگری سبز، شاخصهایی نظیر بازچرخانی فاضلاب، استفاده از مصالح پایدار و مدیریت یکپارچه مجموعهها مورد توجه قرار دارد که جامعه حرفهای مجتمعهای گردشگری با بهرهگیری از مشاورههای تخصصی این مسیر را دنبال می کند.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز با اشاره به برنامههای ملی در این حوزه، از پروژههای «برق سبز گردشگری» با هدف توسعه انرژی خورشیدی و برگزاری دومین دوره «نشان هتل سبز ایران» یاد کرد و این تفاهمنامه را نمونهای موفق از همافزایی میان بخش خصوصی و دستگاههای حاکمیتی دانست.
وی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن این تفاهمنامه، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نشست تخصصی گردشگری سبز کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (CICA) که ۲ تا ۳ تیر به میزبانی شهر باکو در جمهوری آذربایجان برگزار میشود، شرکت می کند. این نشست فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات و معرفی ظرفیتهای گردشگری پایدار کشور است.