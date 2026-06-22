کتابخانه شهید فهمیده در فرهنگسرای بهمن بازگشایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، آیین بازگشایی کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن که بر اثر حملات دشمن صهیونیستی آمریکایی آسیب دیده بود، با حضور جمعی از مدیران شهری، مسئولان فرهنگی، خانواده شهدا و نوجوانان و جوانان فعال این کتابخانه برگزار شد؛ مراسمی که در آن بر نقش کتابخانه‌ها در تقویت فرهنگ مطالعه و تربیت نسل آینده تأکید شد.

در این مراسم سردار سعید محمدی فرمانده راهیان نور کشور، محمد سراج نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میرمحمد مطهری موید معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سید مجید حسینی رئیس فرهنگسرای بهمن، حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶، مجید شمسه شهردار ناحیه ۲ شهرداری منطقه ۱۶، حامد فتحی معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۶، تکتم نجفی‌منش مدیر امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری، خانواده شهید حسنی (شهید جنگ اخیر) و جمعی از جوانان و نوجوانان منطقه که از اعضا و مخاطبان ثابت کتابخانه فرهنگسرا بودند، حضور داشتند.

این مراسم با قرائت قرآن کریم در قرائت‌خانه کتابخانه شهید فهمیده آغاز شد.

تأکید شهردار منطقه ۱۶ بر توسعه فرهنگ کتابخوانی

حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ در این آیین با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخانه در توسعه فرهنگی جامعه گفت: کتاب‌ها بوستان اندیشمندان هستند. کتابخانه‌ها هم همینطورند و محلی برای تجمیع اندیشمندان به شمار می‌روند تا در سایه‌سار این بوستان یا همان کتابخانه‌ها به مطالعه بپردازند.

وی با اشاره به اینکه شهدا نیز اهل مطالعه و آگاهی بودند، افزود: شهیدان ما کتابخوان حرفه‌ای بودند و جوانان و نوجوانان باید ادامه‌دهنده این مسیر باشند و با حضور پرشور خود در کتابخانه‌ها، زمینه‌ساز ایران قوی مورد تأکید امام شهید باشند تا کشور را به قله‌های علم و افتخار برسانند.

وعده رئیس فرهنگسرای بهمن برای رفع دغدغه‌های نوجوانان

در ادامه این مراسم سید مجید حسینی رئیس فرهنگسرای بهمن از نوجوانان کتابخوان عضو کتابخانه شهید فهمیده خواست تا در نخستین فرصت با برگزاری جلسه‌ای، مشکلات و دغدغه‌های خود را با مجموعه فرهنگسرا در میان بگذارند.

وی در ادامه متعهد شد با کمک شهردار منطقه کمبودهای موجود در کتابخانه و مجموعه فرهنگسرای بهمن را برای رفاه حال شهروندان و اهالی منطقه برطرف کند.

در بخش دیگری از این مراسم با اهدای لوح تقدیر از سوی امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از دکتر محمودی مدیر کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن به پاس زحمات ایشان در بازسازی کتابخانه قدردانی شد.

در ادامه نیز با اهدای هدایایی به همسر و فرزندان شهید حسنی از شهدای جنگ تحمیلی اخیر، یاد و خاطره این شهید بزرگوار گرامی داشته شد.

در پایان این آیین تابلویی امضا شده از سوی کتابخوانان و اهالی کتابخانه شهید فهمیده به رسم یادبود به حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ اهدا شد تا از تلاش‌ها و پیگیری‌های وی برای راه‌اندازی مجدد این کتابخانه قدردانی شود.

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