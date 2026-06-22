معاون سیاسی استاندار گلستان:
تمهیدات ویژه برای حفاظت از محوطه باستانی کاروانزمین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در بازدید میدانی از روند اجرای گمانهزنی تعیین عرصه و حریم محوطه باستانی کاروانزمین علیآبادکتول که با همراهی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان انجام شد، بر ضرورت صیانت از این محوطه ارزشمند تاریخی با بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی و یگانهای حفاظتی تأکید کرد.
بهگزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمد حمیدی امروز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از روند اجرای عملیات گمانهزنی تعیین عرصه و حریم محوطه باستانی کاروانزمین علیآبادکتول، حفظ و حراست از میراثفرهنگی را وظیفهای همگانی دانست و گفت: میراثفرهنگی بخش مهمی از هویت ملی و تاریخی کشور است و پاسداری از آن تنها بر عهده یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه همه مردم و مسئولان در قبال حفاظت از این سرمایه ارزشمند مسئولیت دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به جایگاه فرابخشی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: حراست از آثار و محوطههای تاریخی نیازمند مشارکت و همافزایی همه دستگاههای مرتبط است و باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای صیانت از این میراث ارزشمند بهره گرفت.
او با قدردانی از آغاز عملیات کاوش و گمانهزنی در محوطه باستانی کاروانزمین با مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری کشور، بیان کرد: انجام این مطالعات اقدام بسیار ارزشمند و مؤثری است که میتواند ابعاد تازهای از تاریخ و تمدن این منطقه را آشکار کند.
حمیدی تصریح کرد: نتایج اولیه بهدستآمده از این کاوشها بسیار امیدوارکننده است و نشاندهنده غنای تاریخی و فرهنگی این منطقه و ظرفیتهای کمنظیر استان گلستان در حوزه میراثفرهنگی است.
او افزود: بدون تردید با تداوم بررسیهای علمی و تخصصی و انتشار نتایج مطالعات کارشناسان، اهمیت تاریخی این محوطه بیشازپیش نمایان خواهد شد و میتواند به یکی از نقاط شاخص مطالعات باستانشناسی شمال کشور تبدیل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر اینکه حفاظت و حراست از این محوطه در اولویت قرار دارد، گفت: برای تأمین امنیت و حفاظت مؤثر از منطقه، تصمیمات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط اتخاذ خواهد شد و از ظرفیت یگانهای حفاظتی سایر دستگاهها نیز در کنار یگان حفاظت میراثفرهنگی استفاده میشود.
او افزود: استقرار نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی در منطقه در دستور کار قرار دارد و با همکاری سایر دستگاههایی که دارای یگانهای حفاظتی هستند، سازوکارهای لازم برای حفاظت مستمر و مؤثر از این محوطه تاریخی فراهم خواهد شد.
حمیدی همچنین پیشنهاد ایجاد پایگاه میراثفرهنگی برای محوطه باستانی کاروانزمین را مطرح کرد و گفت: با توجه به ارزشهای تاریخی و فرهنگی این منطقه، ایجاد یک پایگاه میراثفرهنگی میتواند نقش مهمی در حفاظت، مدیریت، پژوهش و معرفی هرچه بهتر این اثر ارزشمند ایفا کند.
در ادامه این بازدید، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان نیز با اشاره به اهمیت حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این منطقه گفت: با توجه به صعبالعبور بودن مسیر دسترسی به محوطه کاروانزمین، حضور و بازدید میدانی آقای حمیدی نشاندهنده توجه ویژه مدیریت استان به حوزه میراثفرهنگی و اهمیت حفاظت از آثار تاریخی است.
فریدون فعالی افزود: عملیات گمانهزنی این محوطه با مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری کشور و با هدف تعیین عرصه و حریم، شناخت ویژگیهای فرهنگی و تاریخی محوطه و فراهمسازی بستر حفاظت اصولی از آن در حال انجام است.
او با بیان اینکه نتایج اولیه مطالعات انجامشده حاکی از وجود شواهد ارزشمند باستانشناسی در منطقه است، بیان کرد: در این مرحله نمونههای بهدستآمده در حال بررسی بوده و فرآیند سالیابی و گاهنگاری علمی آنها انجام میشود تا امکان اظهارنظر دقیقتر درباره قدمت محوطه فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات گمانهزنی، مستندسازی و نقشهبرداری کامل محوطه انجام و بر اساس نتایج حاصل، نقشه عرصه و حریم اثر تدوین خواهد شد. همچنین ضوابط حفاظتی و استحفاظی متناسب با ارزشهای تاریخی این محوطه تهیه و برای تصویب به مراجع ذیربط ارائه میشود.