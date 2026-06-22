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جدول پخش بازی‌های روز سه شنبه از شبکه سه

جدول پخش بازی‌های روز سه شنبه از شبکه سه
کد خبر : 1802998
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مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ روز سه شنبه ۲ تیر از شبکه سه سیما به صورت مستقیم پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال روز سه شنبه ۲ تیر، پنج بازی برگزار می‌شود که همه بازی‌ها از شبکه سه به صورت زنده پخش خواهد شد. 

برنامه «جام ۲۶» این مسابقات را به صورت زنده پوشش می‌دهد. 

ساعت پخش بازی‌ها به این شرح است: 

ساعت ۳۰:۰۰ بامداد گروه I فرانسه - عراق محل برگزاری بازی آمریکا، فیلادلفیا استادیوم لینکولن فایننشال فیلد 

ساعت ۰۳:۳۰ بامداد گروه I نروژ - سنگال محل برگزاری بازی آمریکا، رادرفورد شرقی استادیوم متلایف 

ساعت ۰۶:۳۰ گروه J اردن - الجزیره محل برگزاری بازی آمریکا، سانتا کلارا استادیوم لیوایز 

ساعت ۲۰:۳۰ گروه K پرتغال - ازبکستان محل برگزاری بازی آمریکا، هیوستون استادیوم ان‌آرجی 

ساعت ۲۳:۳۰ گروه L انگلیس - غنا محل برگزاری بازی آمریکا، فاکسبرو استادیوم ژیلت 

فوتبال دوستان می‌توانند تمامی این مسابقات را مستقیم از شبکه سه تماشا کنند.

 

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