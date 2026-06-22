به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل دسترسی کارکنان وزارتخانه، استان‌ها و اعضای خانواده آنان به خدمات تخصصی چشم‌پزشکی و بهره‌مندی از تسهیلات درمانی ویژه به امضا رسیده است. علاوه بر این کارکنان سازمان سینمایی و مراکز تابعه این سازمان هم می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از واحد رفاهی وزارتخانه، از خدمات موضوع تفاهم‌نامه استفاده کنند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، مشمولان می‌توانند از خدمات درمانی چشم‌پزشکی از جمله عمل‌های حذف عینک شامل PRK، فمتولیزیک، فمتواسمایل، اسمایل و اسمایل پرو با ۲۰ درصد تخفیف بهره‌مند شوند. همچنین عمل بلفاروپلاستی نیز با تخفیف ۲۰ درصدی ارائه خواهد شد.

در چارچوب این همکاری، خدمات درمانی، پاراکلینیکی و جراحی با پذیرش بیمه‌های پایه و تکمیلی در اختیار کارکنان و خانواده‌های آنان قرار می‌گیرد. همچنین برای انجام عمل آب مروارید و سایر جراحی‌های داخل چشمی، امکان استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای و تقسیط سهم پرداختی بیماران فراهم شده است.

این تفاهم‌نامه به مدت یک سال (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۶) اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود.

انعقاد این تفاهم‌نامه در راستای سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه خدمات رفاهی و ارتقای سطح سلامت کارکنان و خانواده‌های آنان صورت گرفته است.