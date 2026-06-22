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«عصر هنر»؛ از زادروز کیارستمی تا نوای عاشورایی

«عصر هنر»؛ از زادروز کیارستمی تا نوای عاشورایی
کد خبر : 1802978
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برنامه «عصر هنر» دوشنبه اول تیرماه، با محوریت بزرگداشت عباس کیارستمی، شعرخوانی آیینی مصطفی رحماندوست و مروری بر مراسم یادبود زنده یاد بهروز رضوی، پخش می‌شود..

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، «عصر هنر» رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰، به تهیه‌کنندگی وحید بیات و اجرای شهاب شهرزاد روی آنتن می‌رود.

در بخش ویژه این برنامه، به مناسبت زادروز عباس کیارستمی، نگاهی مفصل به زندگی، جهان‌بینی و محتوای آثار این کارگردان شهیر سینمای ایران خواهد شد و شهاب شهرزاد، مجری برنامه، به واکاوی سبک منحصر به فرد این هنرمند می‌پردازد.

همچنین در آستانه ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع)، فضای این بخش از «عصر هنر» با شعرخوانی عاشورایی مصطفی رحماندوست عطر و بویی معنوی می‌گیرد.

علاوه بر این در ادامه برنامه، گزارشی از مراسم یادبود زنده یاد بهروز رضوی تهیه شده است تا یاد و خاطره این هنرمند برجسته نیز گرامی داشته شود.

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