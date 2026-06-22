انعقاد تفاهمنامه همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیمه ملت
مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان این وزارتخانه با شرکت بیمه ملت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، داود سبزواری اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح خدمات رفاهی و تسهیل دسترسی همکاران به خدمات بیمهای، قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال با بیمه ملت منعقد شده است.
وی افزود: تمامی خدمات مرتبط با بیمه تکمیلی از جمله ثبت و پیگیری درخواستها، ارسال اسناد پزشکی و دریافت پاسخ از طریق اپلیکیشن اختصاصی بیمه ملت قابل انجام است و همکاران میتوانند امور مربوط به بیمه تکمیلی خود را از طریق این سامانه انجام دهند.
مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت فرهنگ تصریح کرد: لینک دریافت و نصب اپلیکیشن بیمه ملت از طریق پیامک برای کارکنان ارسال شده است و همکاران میتوانند با استفاده از این اپلیکیشن، خدمات و درخواستهای مرتبط با بیمه تکمیلی را بهصورت غیرحضوری پیگیری کنند. ارسال اسناد پزشکی تا سقف ۱۰ میلیون تومان هم نیازی به سند فیزیکی ندارد.
سبزواری ابراز امیدواری کرد بهرهگیری از ظرفیتهای الکترونیکی بیمه ملت، موجب تسهیل فرآیند ارائه خدمات، افزایش رضایتمندی کارکنان و دسترسی سریعتر آنان به خدمات بیمهای شود.
شایان ذکر است تفاوتهای میان سطح خدمات ارائهشده توسط شرکتهای بیمهای طرف قرارداد در سالهای 1404 و 1405 در قالب یک جدول مقایسهای تهیه شده و در کنار شرح خدمات کامل بیمه ملت در اختیار همکاران محترم قرار میگیرد.